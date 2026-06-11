Director del DA coordina con Fuerza Aérea seguridad en Aeropuerto doméstico El Granero del Sur

San Juan.- El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, encabezó junto al mayor general Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea (FARD), un recorrido de supervisión de los trabajos en etapa final de la terminal, que incluye el edificio que alojará el cuartel militar de esa institución, en los terrenos del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur.

La supervisión de la obra, que abarcó además, explicaciones técnicas sobre las divisiones internas, espacios estratégicos y sus diferentes funcionalidades, formó parte del inicio de la coordinación interinstitucional desarrollada por el DA con la Fuerza Aérea, para garantizar la seguridad, control, vigilancia y el cumplimiento de otras normas en la terminal aeroportuaria.

“Hoy, damos los primeros pasos de coordinación con la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la cual tendrá una dotación en este lugar que dará seguimiento a todos los esquemas de seguridad en el lugar”, explicó Pichardo durante el recorrido que también abarcó otras áreas como el edificio terminal, la pista de aterrizaje, y otros espacios del área.

Agregó que el Aeropuerto El Granero del Sur, “construido gracias a la visión del presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido como elemento estratégico la coordinación con varias instituciones, para el fortalecimiento de toda la provincia San Juan y la región sur”. “Hoy damos seguimiento a toda esta obra que está en la fase final de construcción, y será inaugurada en los próximos meses”, dijo.

En tanto que, el comandante Suárez Martínez valoró la calidad y disponibilidad de las instalaciones que alojará la Fuerza Aérea en los terrenos del aeropuerto, ubicado en la comunidad Barranca, al indicar que garantizará que el personal asignado al lugar pueda cumplir con su misión de manera rápida y eficiente.

“Para nosotros, no solo es un alto honor estar aquí, sino ver la calidad y disponibilidad que vamos a tener en esta área, la cual nos mantendrá la listeza operacional que hemos querido y hemos tratado de reforzar, gracias al señor presidente, al director de aeroportuaria Víctor Pichardo, quien nos ha dado desde siempre el apoyo para continuar las operaciones del día a día”, planteó.

Al lugar también acudió la gobernadora provincial Ana María Castillo, quien invitó a los munícipes de San Juan a que acudan a conocer el aeropuerto, el cual calificó como punto de avance para la provincia y toda la región sur.

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Víctor Pichardo junto al Mayor Gral. Floreal Suárez y la gobernadora provincial, Ana María Castillo, recorren la obra.

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