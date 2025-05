Director del COE admite que cancelar a técnico fue una de las decisiones más dolorosas de su carrera

SANTO DOMINGO.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general Juan Manuel Méndez, reveló que la desvinculación del técnico involucrado en el caso de la niña desaparecida en San Cristóbal ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado en sus 20 años al frente del organismo.

“Una de las decisiones más dolorosas que yo he tomado en mi carrera en estos 20 años al frente del COE, fue ordenar la cancelación de la persona que representó al Centro de Operaciones de Emergencias”, afirmó Méndez.

Explicó que fue alertado a las 8:13 de la noche por un ciudadano identificado como Ismael, quien le notificó que las autoridades en el lugar planeaban retirarse, aún con la menor desaparecida.

“Me dicen que las autoridades se quieren retirar del lugar de la niña. Tú sabes que eso no es posible, hace dos o tres horas que ocurrió el hecho, y esa niña puede estar viva, vamos a seguir la búsqueda”, resaltó.

Pasadas las 11:00 de la noche, el técnico ofreció declaraciones públicas anunciando su retiro del lugar.

“Sale dando unas declaraciones con un letrero más grande que el que yo uso diciendo COE y una gorra con un COE grandísimo, diciendo que por razones de visibilidad, que por razones de que podía seguir lloviendo, que ellos se iban a retirar”, reveló.

Las declaraciones de Méndez fueron ofrecidas durante su participación en Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

El mayor general dejó claro que esa actitud no representa los principios ni el compromiso institucional del COE.

“Yo tengo que buscar la persona; hasta que no aparezca yo no me voy de ahí. O hasta que haya un familiar diciéndome que su familiar está desaparecida, yo no me muevo de ese lugar”, puntualizó.

Lamentó que la falta de sensibilidad marcara el proceder de su colaborador.

“Cuando tú no eres empático, sucede lo que pasó ahí: dos ciudadanos sin ningún tipo de expertiz entran y buscan a la niña y la rescatan”, enfatizó.

Aunque reconoció la capacidad técnica del involucrado, Méndez no vaciló en tomar la decisión de desvincularlo.

“Desafortunadamente no puede seguir trabajando conmigo, porque eso no es lo que yo le he mostrado ni lo que le he enseñado”, aseguró.

“El día que yo no tenga esa capacidad de sentir dolor por el sufrimiento ajeno, entonces yo no estaría apto para estar al frente del Centro”, concluyó, subrayando que la empatía no es opcional en la gestión de emergencias.