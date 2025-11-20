Dirección General de Ética convoca al 7ma. Edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos

Santo Domingo-, La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), invita a los trabajadores de la prensa de la República Dominicana a formar parte y participar en el 7mo. Premio Nacional de Periodismo de Datos.

Esta 7ma. edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos está dirigido a periodistas en ejercicio, que tomen la iniciativa de realizar reportajes multimedia, infográficos o documentales a profundidad, a partir de informaciones cuantitativas y cualitativas liberadas en el portal de Datos Abiertos de la República Dominicana datos.gob.do.

Durante el lanzamiento de esta séptima edición del premio, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó que la verdadera transparencia se cumple cuando el gobierno entrega al ciudadano las herramientas para vigilarlo, pues ahí radica la esencia más hermosa de la democracia.

Subrayó que “los datos están ahí, disponibles para los periodistas, quienes tienen la misión de transmitirlos a la sociedad para, juntos, construir la República Dominicana que todos queremos”.

De su lado, la directora de Comunicaciones de la DIGEIG, Paola Cabrera, se refirió a la integridad en el uso de los datos públicos para los trabajos periodísticos, calificando como un reto para los trabajadores de la prensa, el poder generar valor a partir del análisis de las informaciones públicas, donde en muchas ocasiones dichos reportajes ponen al descubierto la necesidad del Estado trabajar para modificar políticas públicas.

En ese orden, la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la DIGEIG, Elizabeth Díaz, se refirió a la importancia de que estos trabajos sean realizados basándose en las informaciones que son publicadas en el Portal de Datos Abiertos, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP): saip.gob.do y las divisiones de Transparencia en las páginas web de las diferentes instituciones gubernamentales.

Asimismo, el periodista Santiago Drullard, coordinador del premio, dio a conocer los términos de referencias del concurso, e hizo un llamado a todos los periodistas del país de los distintos medios de comunicación, para que formen parte del concurso y que accedan al portal de la DIGEIG para que conozcan los plazos y criterios de esta versión.

Los Jurados

En esta 7ma edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos, estarán como jurados representantes de la prensa, Sociedad Civil, académicos e internacional. Evaluarán los trabajos la periodista, Amelia Deschamps, periodista, documentalista y productora de TV y Radio; Angeli Moreno, politóloga y periodista; Mariela Mejía Gil, directora de prensa del Diario libre y Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y maestro universitario.

También, en representación de la Sociedad Civil estarán Jared, director ejecutivo de Alianza ONG; Joseph Abreu, Coordinador general de Participación Ciudadana y Sergia Galván, directora ejecutiva de Colectiva Mujer y Salud. Desde Chile, estará Nathalia Gonzáles Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia.

El 7mo. premio de Periodismo de Datos

Este Concurso está dirigido a periodistas en ejercicio, que tomen la iniciativa de realizar reportajes multimedia, infográficos o documentales a profundidad, a partir de informaciones cuantitativas y cualitativas liberadas en el portal de Datos Abiertos de la República Dominicana, así como: www.datos.gob.do, el Portal Único de Transparencia: www.transparencia.gob.do, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP): www.saip.gob.do y las divisiones de Transparencia en las páginas web de las diferentes instituciones gubernamentales.

La fecha límite de inscripción será el 30 de diciembre de 2025, mientras que la publicación de los trabajos deberá realizarse hasta el 30 de enero de 2026. Asimismo, la recepción de piezas periodísticas estará abierta hasta el 1 de febrero de 2026, para posteriormente dar paso al proceso de evaluación, que se llevará a cabo del 7 al 17 de febrero de 2025. Finalmente, el acto de premiación y anuncio de los ganadores será realizado en marzo de 2026.

El concurso contempla las categorías de Diamante, Oro y Plata, con premios valorados en 200, 100 y 50 mil pesos respectivamente, así como placas de reconocimiento en cada una de las categorías.

