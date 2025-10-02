Diputado Jacobo Ramos somete resolución para igualar salarios mínimos en Zonas Francas y Turismo con el sector no sectorizado

Santo Domingo -El diputado por la provincia San Pedro de Macorís y presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos Crispín, sometió ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de resolución que busca garantizar mayor equidad salarial en el país.

La iniciativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al Ministro de Trabajo para promover la igualación de los salarios mínimos en los sectores de Zonas Francas y Turismo con los que actualmente rigen en el sector no sectorizado.

“El país no puede continuar con un régimen salarial desigual que afecta la retención de talento y genera altos índices de rotación laboral. La justicia social comienza por garantizar ingresos dignos a quienes sostienen con su trabajo sectores estratégicos como el turismo y las zonas francas”, manifestó Ramos.

Ramos explicó que esta medida responde a la necesidad de eliminar una histórica brecha salarial que afecta a miles de trabajadores dominicanos. Según expuso, mientras las empresas de Zonas Francas y Turismo reciben incentivos fiscales y facilidades financieras, sus empleados perciben salarios inferiores a los de empresas no sectorizadas, lo que genera desigualdad y limita el desarrollo económico y social de las familias.

El legislador destacó que esta propuesta se sustenta en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley General de Trabajo No. 16-92, que obligan al Estado y a los empleadores a garantizar condiciones laborales justas y equitativas.

Asimismo, recordó que los informes del Banco Central confirman la persistencia de brechas salariales que impactan negativamente en la productividad y en la calidad de vida de los trabajadores.

El anteproyecto también resalta que la unificación de los salarios mínimos fortalecería la competitividad empresarial, aumentaría la productividad y contribuiría a un desarrollo económico más sostenible e inclusivo en la República Dominicana.

Con esta resolución, se busca abrir el debate nacional sobre la necesidad de una política salarial más justa, que beneficie tanto a los trabajadores como al crecimiento del país.