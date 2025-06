Diputada Juliana O’Neal: “Una chacabana puede esperar. Un tratamiento, no”

Santo Domingo. – La diputada por el municipio Santo Domingo Este, Juliana O’Neal, alzó su voz en el Congreso Nacional para denunciar las profundas desigualdades en el acceso a medicamentos de alto costo en la República Dominicana. Vestida con una chacabana blanca, la legisladora utilizó esta prenda como símbolo de denuncia ante lo que calificó como una preocupante distorsión de prioridades en la gestión pública.

“Hoy comparezco ante ustedes vestida con una chacabana. No es coincidencia. Es símbolo. Es crítica. Es acto de conciencia”, expresó O’Neal, al tiempo que cuestionó que en un país donde se invirtieron más de 18 millones de pesos en chacabanas para un evento diplomático, cientos de pacientes permanezcan en espera indefinida por medicamentos esenciales para su tratamiento.

La diputada denunció que desde agosto de 2020, ya han pasado cuatro directores por la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, lo que evidencia una rotación institucional que afecta la estabilidad del programa y ralentiza los procesos. En ese escenario, son los pacientes quienes terminan pagando las consecuencias. “Cuatro directores en cuatro años… algo pasa en Alto Costo, y mientras tanto el cáncer sigue avanzando”, advirtió.

O’Neal narró que visitó personalmente la Dirección de Alto Costo, donde fue recibida por su actual incumbente, y le explicaron que el programa dominicano es uno de los mejores de la región, con más de RD$7,000 millones invertidos. Sin embargo, tras salir de la oficina, se dirigió al Instituto Nacional del Cáncer (INCART), donde fue abordada por pacientes con denuncias concretas: retrasos de meses, falta de medicamentos, imposibilidad de ingresar nuevos casos y sustitución de tratamientos sin explicación.

“Me encontré con personas que llevan más de un año esperando una medicina. Otras, a quienes se les pide que cambien el medicamento que usan porque ya no está disponible. Y nadie les dice cuánto más deben esperar. Es como si les dijeran: póngase ahí en la fila hasta que se seque el malecón”, explicó.

En ese contexto, expresó su preocupación por la falta de orientación sobre los medicamentos alternativos, especialmente biosimilares o genéricos, y cuestionó si el país tiene realmente la capacidad técnica para garantizar su pureza, seguridad y efectividad. Insistió en que este no es solo un tema presupuestario, sino un asunto de prioridades éticas.

Exigió públicamente que se publiquen los datos reales de las listas de espera en la Dirección de Alto Costo y que se expliquen los criterios que determinan el acceso a tratamientos. Demandó además una auditoría transparente sobre cómo se ejecutan los RD$7,324 millones de pesos destinados al programa, y que si se adquieren biosimilares, estos cuenten no solo con la aprobación de la FDA, sino también con el respaldo de agencias regionales reconocidas como INVIMA, ANMAT, ANVISA o COFEPRIS. También solicitó que se informe qué ocurrió con los equipos donados para la creación de la unidad de estadística de cáncer y registro de tumores, cuya resolución fue sometida y aprobada por el Congreso.

O’Neal lamentó que mientras se habla de crecimiento económico, la gente enfrenta una calidad de vida deteriorada, con una canasta básica inalcanzable, apagones frecuentes, inseguridad creciente y deficiencias en la atención en salud. “Escuchamos cifras millonarias todos los días, pero eso no se traduce ni en medicamentos ni en soluciones. El desarrollo no puede ser solo para las portadas”.

En el mes en que se celebra el Día del Sobreviviente de Cáncer, la diputada reafirmó su compromiso con las voces que no pueden estar en el Congreso, y también con colegas que comparten las mismas preocupaciones pero que aún no encuentran la oportunidad de expresarlas. “Yo sí puedo hablar. Lo hago por ellas, lo hago por ellos, y lo hago con esta prenda como testigo. Porque en este país, lamentablemente, una chacabana te llega más rápido que un medicamento. Y eso no es justo. Una chacabana puede esperar. Un tratamiento, no”, aseguró.