DIGEIG inicia proceso electoral de más 100 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) anunció el inicio de la sexta convocatoria a elecciones para la renovación de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), proceso en el que participarán más de 100 comisiones a nivel nacional, dando cumplimiento al proceso electivo establecido.

Durante el acto de acreditación y juramentación del Comité Electoral y el Cuerpo Técnico de la DIGEIG, la directora general de la DIGEIG, doctora Milagros Ortiz Bosch, resaltó la responsabilidad que tienen los comités en la organización de un proceso democrático, participativo y transparente para todos los servidores públicos, independientemente de su grupo ocupacional.

Ortiz Bosch exhortó a los servidores a trabajar con plena conciencia de que “la eficiencia del Estado se construye con instituciones que funcionan armónicamente para producir bienes, progreso, honestidad, tranquilidad y cultura”.

Enfatizó además que la transparencia e integridad deben asumirse como compromisos de toda la sociedad: “No es el compromiso de una dirección, sino de un país, de un gobierno que cree que la transparencia, la honestidad y la ética, como esencia fundamental por la que se elige o no se elige a un gobernante”, expresó la funcionaria.

Sobre las CIGCN

El decreto No. 791-21 que establece que las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo son órganos plurales conformados por cinco miembros, uno de cada grupo ocupacional, elegidos libre y democráticamente por sus compañeros, con un período de representación de tres años.

Su objetivo es promover la ética institucional, vigilar el cumplimiento de la política de integridad y fungir como instancias operativas para la implementación de programas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno y gestión de herramientas de integridad gubernamental.

Mas de 100 Comisiones se renuevan

En esta sexta convocatoria participan un total de 110 instituciones que participaron en la primera y segunda convocatoria del 2022, luego de haber agotado el periodo de 3 años.

Taller de inducción

En el marco de la 6ta conformación fueron convocados diversos ministerios, como el de Educación (MINERD), Salud Pública (MISPAS) y Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), junto a direcciones generales estratégicas como la de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

También participan consejos nacionales, entre ellos el de la Persona Envejeciente (CONAPE), el de la Niñez y Adolescencia (CONANI) y el de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), así como institutos clave como el Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). De igual manera, se incluyen entidades especializadas como la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Superintendencia de Bancos, entre otras.