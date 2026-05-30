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Economia

Dicen más de 100 inversionistas europeos muestran interés en mercado inmobiliario de RD

PERIODICO PRIMICIAS30 de mayo de 2026
2 2 minutos de lectura

La participación de una firma dominicana en SIMA 2026 generó contactos comerciales, cierres de ventas y reforzó el posicionamiento del país como destino atractivo para inversión inmobiliaria en el Caribe.

Madrid. España. – La República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos inmobiliarios de mayor atractivo en el Caribe, tras captar el interés de más de 100 potenciales clientes e inversionistas durante el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2026), celebrado en IFEMA, España.
La participación de la firma dominicana Veritat Real Estate by Jordi Amargós marcó el debut del país en esta importante plataforma internacional del sector, donde la oferta inmobiliaria local despertó un notable interés entre inversionistas de alto perfil procedentes de España y otros mercados europeos.
Durante los días de exposición, la empresa sostuvo encuentros con más de 100 potenciales compradores interesados en oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario dominicano, una respuesta que se tradujo en los primeros cierres de ventas concretados durante la feria.

Los proyectos presentados destacaron por su propuesta de valor y por el creciente posicionamiento de la República Dominicana como plaza atractiva para la inversión inmobiliaria, respaldada por el dinamismo económico, el turismo y el desarrollo sostenido del sector construcción.

En el marco del evento, Jordi Amargós participó como panelista en el debate “Desarrollo Inmobiliario en República Dominicana en los últimos cinco años”, donde analizó el avance del país y sus perspectivas dentro del mercado regional.Durante su intervención, afirmó que la República Dominicana ha pasado de ser un destino emergente a consolidarse como un ecosistema de inversión en el Caribe y Centroamérica.

“Hoy nos posicionamos como la séptima mejor economía de Latinoamérica, y las proyecciones indican que en los próximos años escalaremos hasta la posición número cuatro. Lograr esto en una isla relativamente pequeña demuestra el impacto de nuestra ubicación geográfica y una estabilidad sociopolítica envidiable”, expresó.

Amargós destacó además que el país cuenta con políticas enfocadas en la atracción de inversión extranjera, seguridad jurídica y una industria inmobiliaria cada vez más estructurada, factores que —afirmó— fortalecen la confianza del inversionista internacional.

La participación dominicana en SIMA 2026 representa un nuevo impulso para la promoción del mercado inmobiliario nacional en Europa y refuerza el posicionamiento del país como destino para inversión patrimonial y desarrollo turístico en la región.
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