Dicen más de 100 inversionistas europeos muestran interés en mercado inmobiliario de RD
La participación de una firma dominicana en SIMA 2026 generó contactos comerciales, cierres de ventas y reforzó el posicionamiento del país como destino atractivo para inversión inmobiliaria en el Caribe.
Madrid. España. – La República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos inmobiliarios de mayor atractivo en el Caribe, tras captar el interés de más de 100 potenciales clientes e inversionistas durante el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2026), celebrado en IFEMA, España.
La participación de la firma dominicana Veritat Real Estate by Jordi Amargós marcó el debut del país en esta importante plataforma internacional del sector, donde la oferta inmobiliaria local despertó un notable interés entre inversionistas de alto perfil procedentes de España y otros mercados europeos.
Durante los días de exposición, la empresa sostuvo encuentros con más de 100 potenciales compradores interesados en oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario dominicano, una respuesta que se tradujo en los primeros cierres de ventas concretados durante la feria.