Destino peledeista

Con un Danilo Medina que no puede hablar, ni debe hablar; con dirigentes igualmente callados (Domínguez Brito, Temo Montás, Charlie Mariotti, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Rubén Bichara, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Jaime David Fernández Mirabal, Lidio Cadet y etcétera, etcétera, etcétera); con un “candidote” presidencial que no tiene idea de nada y una ya incalculable fuga de gente hacia los predios de Leonel Fernández, es evidente que el PLD va rumbo a convertirse en entelequia, al estilo PRD, PRSC y otros…(A menos que reaccionen algunos de los que menciono y me faltaron, si es que pierden el miedo).