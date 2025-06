DESIGNIOS DETRAS ICONICA DISCOTECA JET SET

Después de escribir esto en mi cuenta de X: “El accidente de Jet Set, se parecería igual como ocurre en la aviación, no se busca culpables, sino prevenir futuros accidentes. Un buen estratega de comunicación para hacer un estudio y tomar decisiones. Antonio Espaillat analizaría si fue un llamado para servir a Dios. ¡Ya veremos!

Y el accidente del Boeing 787 Dreamliner – ocurrido en la India, un avión de Air India con destino a Londres y 242 personas a bordo se estrelló segundos después de despegar en el oeste de la India del jueves 12 de junio, lo que causó la muerte de todos los pasajeros y tripulantes, excepto un viajero. Se trata del primer accidente de un Boeing 787 Dreamliner y del más mortífero en años.

Viendo este caso me motivó a seguir desarrollando este artículo que tenía escrito sin concluir.

Yolanda Tapia

República Dominicana se levanta, después de esa concurrencia divina, lo ocurrido del 8 de abril del 2025, en la discoteca emblemática Jet Set, no se quita el dolor y el proceso del trauma sigue su curso, “negación, sorpresa, ira e interrogantes de porque quién tiene la culpa. Luego viene la resignación, respuestas del ser humano que se siente impotente, los pensamientos y hasta preguntar por Dios con estas situaciones.

Cuando Dios te hable no te quede callado: “Un aviso o una intercepción puede detener una catástrofe”.

No te quede callada, cuando Dios les habla a sus hijos, tienes que tomar medidas para interceder en momentos como ese.

“Un aviso o una intercepción puede detener una catástrofe”, ese ha sido la reflexión del pastor Teófilo Alcántara, mi mentor, cuando le contaba de lo que venía ocurriendo semanas antes en mis momentos de oraciones previo a la tragedia.

Consternados y compungidos estábamos todos y parte del mundo donde quiera que hubiese un dominicano y allegados decía “estoy triste por lo que ha pasado”.

Cuando Dios habla a sus hijos para interceder, a No quedarse callada, sino que tiene la capacidad para salir hablar

Orar por todas las personas que se marcharon y las víctimas se puede convertir en el bálsamo.

Un día de gran alegría transformados para una minoría en segundo por una tristeza colectiva.

Lo ocurrido en la Discoteca Jet Set la media noche del martes 8 de abril del 2025, con el desplome de su techo, queda ya marcado para siempre.

No importa que busquen grandes abogados de renombre y preparen cientos de miles de expedientes, esas vidas que se marcharon y las heridas globales viven un proceso poco usual.

Sólo un abogado, que no pierde caso alguno puede ayudar a asimilarlo.

Le ofrezco su nombre si lo desean.

Por más razón que se busquen.

Ese podría ser el mejor abogado para el señor Antonio Espaillat, (no lo conozco) y aquellas personas que así lo consideren. La justicia divina actúa en diferente dirección y tiempo.

Misterios del cielo y revelaciones que siempre dejan muchas interrogantes.

No hay que esperar un suceso para “un encuentro”.

A dos meses de ese día, esa ha sido mi recién lección y la quiero compartir.

Este acontecimiento creará cientos de historias.

Una pequeña acción puede tener un impacto generalizado

Buscando respuesta, de Fe o Testimonio. Le comenté a varios Pastores sobre lo que me había ocurrido. Hacía una o dos semanas que, en mis oraciones, el Espíritu Santo me presentaba a Rubby Pérez, pero el lunes en la noche fue más contundente, acostumbro irme a la cama temprano, pero ese día no fue así me distraje viendo una película “Ladrona de Libros”, que me llamó la atención por el título y eso hizo postergar mi tiempo de oración, y sucede que previamente acostumbro apagar el celular y quitar las notificaciones y en Instagram me salió ese video de Rubby Pérez listo para subir a la tarima y me envolvió la duda y pensé llamar al periodista amigo Fausto Polanco, Editor de Espectáculos para que lo contactara, estaba segura de que él lo conocía y podía escucharle. Al ver ese video que su equipo subió a Instagram para que lo llamara y le advirtiera sobre mi inquietud y la palabra que pedía protección, pero al ver que la hora pasaba de las 10:30 p.m. no lo hice. Luego en la madrugada vuelve el Espíritu Santo me despierta, enciendo la luz, me arrodillo y le pregunto a mi Dios, que me hablara, recuerdo, que leí el salmo 19. Y al levantarme en la mañana me encuentro con lo sucedido. Y llameé al periodista amigo Fausto y le dije lo que me pasaba. Y este caso no es el primero con otras personalidades y cercanos.

Pero sucede que la gente se asusta cuando se le contacta y uno le dice que han pedido que ore por ti. La mejor lección aprendida es no quedarse callado.

Después del proceso, habrá innúmeros relatos de personas entre hombres y mujeres que constituirán en referencias y servirán de inspiración para mejorar los descuidos en que hoy en día anda imbuido gran parte de la sociedad y vendrá un nuevo comienzo cargado de esperanza para producir cambios importantes para un futuro mejor en favor de las futuras generaciones.

He visto antecedentes de Discotecas clausuradas, cuyos dueños han perdido la vida y esos lugares se han convertido en grandes centros de adoración.

Centros de diversión que en las décadas de los 80, 90 y principio del 2000, como: “Las Vegas, Fuego, Fuero y la Torre, operaban en Santo Domingo Este y hoy en día son centro para adorar a Dios. Detrás de estas están guardadas sus historias.