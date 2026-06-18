Denuncian campaña en contra del modelo cooperativista

_El gerente general de COOEPROUASD afirma que las cooperativas son entidades privadas, autogestionarias y que los ataques buscan desacreditar al sector cooperativo nacional._

Santo Domingo, D.N.– El gerente general de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (COOEPROUASD), Francisco Luciano, denunció la campaña agresiva que, según afirmó, se ha desarrollado en los últimos meses contra la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), la cual consideró injustificada y orientada a perjudicar a todo el sector cooperativo.

Luciano explicó que las cooperativas no son instituciones públicas, sino entidades privadas de carácter solidario que pertenecen exclusivamente a sus asociados.

Asimismo, recordó que las cooperativas no son empresas del Estado ni reciben fondos públicos, ya que son organizaciones autogestionarias. En ese sentido, sostuvo que exigir información a una cooperativa amparándose en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública no es procedente.

“Las cooperativas solo deben rendir cuentas a sus miembros, porque son entidades autónomas que establecen sus propias políticas de crédito, ahorro, préstamos, remuneraciones y relaciones públicas”, expresó Luciano.

El presidente de COOEPROUASD manifestó que cualquier socio que requiera información debe utilizar los canales institucionales correspondientes. Además, señaló que aquellos miembros que actúen al margen de los procedimientos establecidos deben revisar las disposiciones de la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, ya que podrían enfrentar sanciones, incluida la expulsión.

“En aras de ejercer un derecho, ningún socio tiene facultad para perjudicar a los demás asociados”, afirmó.

Aclaró que todos los socios tienen derecho a solicitar información de su cooperativa; sin embargo, advirtió que si dicha información es utilizada para perjudicar a la institución o a sus miembros, las consecuencias podrían incluir la expulsión inmediata.

El dirigente cooperativista enfatizó que las cooperativas sí están obligadas a rendir cuentas, pero ante sus organismos internos, entre ellos el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, los organismos distritales y las asambleas generales.

Asimismo, destacó que las cooperativas cuentan con estructuras de dirección y supervisión claramente establecidas, las cuales garantizan su adecuado funcionamiento.

Luciano ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa La Mañana con Dary, transmitido por Ruta 66 TV, canal 69 de Claro, donde lamentó que se emitan opiniones críticas sobre las cooperativas sin conocer plenamente su funcionamiento.

“Con los ataques a COOPNAMA no solo se perjudica a una institución, sino también a todo un modelo económico y social, con el propósito de debilitarlo y hacerlo desaparecer de la República Dominicana”, sostuvo.

Finalmente, Francisco Luciano aseguró que detrás de esta campaña contra las cooperativas existen intereses vinculados a organismos internacionales, locales y corrientes económicas neoliberales, que según afirmó mantienen una línea de acción dirigida a debilitar y destruir el movimiento cooperativo a nivel mundial.

Visited 1 times, 1 visit(s) today