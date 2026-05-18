Coronel cubano revela Cuba alistó ataque contra San Isidro durante crisis con RD en 1977

SANTO DOMINGO.- El coronel retirado cubano Manuel Rojas García reveló que Cuba preparó un ataque contra la base aérea de San Isidro durante la crisis diplomática de 1977 entre La Habana y República Dominicana, luego de la retención de un barco pesquero cubano durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

Durante una entrevista en el podcast Reseñas, el exoficial afirmó que la denominada “Operación Pico” incluía una segunda fase militar que sería ejecutada si la embarcación no era liberada por las autoridades dominicanas.

“Si el barco no se devolvía íbamos a atacar San Isidro, la base”, declaró Rojas García al explicar el operativo preparado por Cuba.

El coronel retirado sostuvo que la misión estaba enfocada exclusivamente en objetivos militares dentro de la base aérea. “Los pilotos le íbamos a tirar a los aviones solamente y a la pista. No iba a tirar a nadie más”, afirmó.

Rojas García explicó que integró el grupo de nueve aviones cubanos que sobrevoló Puerto Plata el 10 de septiembre de 1977 como demostración de fuerza en medio de la tensión bilateral entre ambos países.

“Fuimos nueve aviones solamente. Yo era el octavo”, indicó durante la conversación con Rafael Núñez y Adelaida Martínez R.

El exmilitar relató que Fidel Castro reunió personalmente a los pilotos seleccionados para la misión y les comunicó la decisión de responder a la retención de la embarcación cubana.

“Debíamos demostrarle a Balaguer que llegábamos aquí, a Dominicana”, sostuvo, al recordar las instrucciones recibidas antes del operativo.

Asimismo, narró que las aeronaves despegaron desde una base cercana a Guantánamo, cruzaron el norte de Haití y realizaron el sobrevuelo sobre Puerto Plata antes de regresar a Cuba.

Rojas García reveló, además, que la segunda fase de la operación ya estaba preparada y que los aviones permanecían listos para despegar hacia territorio dominicano. “Los aviones estaban activados esperando la orden”, expresó.

Sin embargo, explicó que el conflicto no escaló luego de que las autoridades dominicanas comunicaran la devolución de la embarcación retenida.

“Se llamó de República Dominicana a Cuba que se iba a devolver el barco y el barco zarpó y, entonces, ahí se suspendió”, agregó.

El coronel retirado sostuvo, además, que existen versiones inexactas sobre la denominada “Operación Pico” y adelantó que trabaja en un libro basado en investigaciones realizadas en Cuba y República Dominicana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today