Es presuntamente dominicano conductor borracho provocó dos muertes y tres heridos en Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Es presuntamente dominicano el conductor identificado como Elvin Suárez, de 61, quien la noche del pasado viernes se subió a la acera en la avenida Amsterdam con la calle 109, en el Alto Manhattan, provocando la muerte de dos personas con tres heridos.

Según la policía, Suárez conducía borracho desde Down Town hacia el Alto Manhattan su Mercedes-Benz GLC 300 cuando chocó un Volkswagen Jetta estacionado, y luego a otros cuatro vehículos, un Honda CR-V, un Toyota Sienna, un Toyota 4Runner y un Nissan Altima.

La policía señaló que, horas después del accidente, Suárez dio positivo en una prueba de alcoholemia con un nivel de 0.1%, por encima del límite legal de 0.08% permitido para conducir en NY.

Los fallecidos fueron identificados como los hispanos Michael Saint-Hilaire, de 35 años, y Jason Negron, de 46 años. Los heridos fueron trasladados al hospital, incluyendo al propio conductor.

Suárez enfrenta cargos de homicidio involuntario, agresión vehicular y conducción bajo intoxicación

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