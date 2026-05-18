COOPNAMA gradúa a 110 directivos en comunicación cooperativa junto a universidad de España

*Santo Domingo, RD.–* En un hito histórico para la comunicación cooperativa, y tras tres meses de intensa preparación, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) celebró la graduación del diplomado “Comunicación para Economía Social y Cooperativas”, en el que fueron investidos 110 directivos y colaboradores de la institución.

La actividad fue realizada en alianza estratégica con la prestigiosa universidad Next Educación, dedicada a la formación de profesionales de másteres y posgrados en Madrid, España.

La secretaria del Consejo de Administración, profesora Felicia Contreras, dio la bienvenida formal al acto de graduación, destacando que el cierre de esta etapa también representa el inicio de un gran desafío.

Contreras invitó a todos los graduados a mantenerse actualizados, avanzar y crecer con firmeza. “¡Felicidades a todos los graduandos que hoy asumen el compromiso de seguir aprendiendo!”, expresó la profesora.

Durante el acto, el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, destacó que esta alianza histórica con Next Educación abre las puertas al conocimiento y consolida la unidad de la familia cooperativa para hablar un mismo lenguaje, reafirmando además la responsabilidad compartida de seguir aportando al desarrollo humano e institucional.

Portes expresó: “Lo que importa no es el capital, lo que importa es el balance social”. Con esta contundente reflexión, el presidente de COOPNAMA envió un mensaje a todos los presentes sobre la importancia de la comunicación y la transformación de la sociedad.

“Hoy compartimos con orgullo los rostros de los graduados que forman parte de esta alianza histórica entre COOPNAMA y Next Educación. Hombres y mujeres comprometidos con el balance social, la excelencia y el desarrollo humano e institucional”, agregó Santiago Portes.

De igual manera, el reconocido empresario de la comunicación en República Dominicana, Anthony Marte, tuvo a su cargo la lectura de la semblanza del destacado periodista español Dr. Manuel Campo Vidal, presidente de Next Educación, quien resaltó el valor institucional de COOPNAMA, definiéndola como una organización dirigida por la honestidad y la disciplina de hombres y mujeres que, por décadas, han protegido con orgullo al sector magisterial.

Acto seguido, los presentes tuvieron el honor de escuchar la magistral conferencia dictada por el Dr. Manuel Campo Vidal, titulada: “Los 10 mandamientos del buen comunicador para persuadir»

“Todo comunica: la ropa que vestimos, la manera en que hablamos… todo es una forma de comunicación”, explicó Campo Vidal durante su ponencia ante los cientos de graduados.

El catedrático y también periodista recordó que comunicar bien no es un lujo, sino una ventaja competitiva que distingue a las personas y a las instituciones.

El acto de graduación contó además con un emotivo momento cuando el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, entregó un merecido reconocimiento al Dr. Manuel Campo Vidal.

“Este galardón exalta sus extraordinarios aportes para la construcción del pensamiento crítico, la democracia y la paz mundial a través de la comunicación. ¡Gracias por sembrar conocimiento en nuestra cooperativa!”, manifestó Portes al hacer entrega del reconocimiento.

Al finalizar esta extraordinaria jornada, la profesora Eunice Martínez ofreció las palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduandos.

Eunice reafirmó que las aulas necesitan profesionales que comuniquen con respeto y empatía: “Seamos la voz que inspira, el oído que comprende y el liderazgo que el país necesita”, expresó la maestra.

La ceremonia contó además con la presencia de autoridades de COOPNAMA, entre ellas Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; Octavio del Carmen Breemón, vicepresidente de COOPNAMA; Zoila Flor Mateo, tesorera; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito; y Lucas Figura Lapay, gerente general, además de gerentes, subgerentes, directores y subdirectores.

También participaron importantes personalidades del ámbito cooperativo, como Deivinson Jiménez Heredia, director ejecutivo (CEO) del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), y Eddy Samuel Álvarez, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central.

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