SB capacita a entidades financieras para impulsar la inclusión de grupos vulnerables

Santo Domingo, R.D. – La Superintendencia de Bancos (SB) culminó el programa de capacitación “Creación de soluciones integrales de valor para la inclusión financiera de los segmentos vulnerables de la población”, una iniciativa desarrollada durante siete meses con el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades de intermediación financiera (EIF) en el diseño de propuestas más inclusivas, sostenibles y en línea con las realidades de poblaciones históricamente desatendidas.

El programa permitió a los participantes profundizar en conocimientos técnicos, fortalecer habilidades clave y generar reflexiones orientadas a concebir la inclusión financiera no solo como un objetivo social, sino también como una oportunidad estratégica para el desarrollo y la sostenibilidad del sistema financiero.

A lo largo de la capacitación, se hizo hincapié en distintos segmentos de la población, con especial énfasis en las mujeres, particularmente en las que lideran mipymes. En este espacio se analizaron brechas relevantes, como el menor acceso de las mujeres al crédito, con montos más reducidos y tasas más altas, a pesar de evidenciar, en muchos casos, mejores comportamientos de pago.

En República Dominicana, las mujeres representan aproximadamente la mitad de los deudores; sin embargo, persiste una brecha en los saldos promedio. Los hombres registran un balance de RD$ 99,843, frente a RD$ 68,003 en las mujeres, lo que supone una diferencia de RD$ 31,840 (alrededor de 47% superior en hombres). Este resultado sugiere posibles disparidades en el acceso, uso o acumulación de productos financieros. Los datos corresponden al Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de esta Superintendencia.

De acuerdo con la SB, estos datos resaltan la importancia de diseñar soluciones más ajustadas a sus necesidades y contextos.

La institución explicó que el programa amplió su alcance hacia otras poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes, profundizando en las particularidades de estos segmentos. Estas capacitaciones contaron con la coordinación de la Escuela SB y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la International Finance Corporation (IFC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Como parte del proceso formativo, las entidades participantes trabajaron en el desarrollo de propuestas integrales, combinando productos financieros con servicios no financieros, tales como educación, acompañamiento y generación de confianza. De igual manera, en el análisis de oportunidades de mercado y el uso estratégico de datos para la toma de decisiones.

Un componente clave del programa fue el fortalecimiento de capacidades para la medición de resultados y la gestión del desempeño. En este sentido, se abordaron buenas prácticas para la definición de indicadores, el establecimiento de líneas base, metas y sistemas de seguimiento, así como el uso de métricas desagregadas por sexo, incluyendo indicadores alineados a estándares internacionales.

También se promovió la adopción de enfoques de gestión que integran equipos multifuncionales, el compromiso de la alta gerencia y mecanismos de seguimiento continuo, que son fundamentales para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de inclusión financiera.

Durante el acto de cierre, se realizó la entrega de certificados a los participantes, reconociendo su compromiso de llevar estos aprendizajes a sus organizaciones y traducirlos en acciones concretas que fortalezcan sus productos, procesos y estrategias.

La SB reiteró su rol de acompañamiento a las entidades en este proceso. En línea con este compromiso, la institución destacó el Ranking de Inclusión Financiera, presentado en el informe “Hacia un Sistema Financiero Inclusivo y Sostenible 2025”, como un instrumento clave para medir el avance de las entidades y su nivel de atención a estos segmentos.

Estas capacitaciones forman parte de una estrategia integral orientada no solo a sensibilizar, sino a dotar a las entidades de herramientas concretas que les permitan implementar, medir y mejorar sus iniciativas de inclusión financiera, avanzando hacia un sistema más equitativo y eficiente.

La institución destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público, el sector privado y aliados estratégicos parade generar transformaciones sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

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