Primicias mayo 2026, temas encendidos en RD y el mundo, alzas en gasolinas y gasoil, plato del día, yuca, papa, motoconchos y azúcar; gobernabilidad muy difícil en el país, alarma por acciones de ciberdelincuentes, partidos políticos defendiendo dinero público reciben
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Más inflación con las alzas en los precios de las gasoilinas y el gasoil, anuncios de paros de enfermeras y jueces, comunidades reclamando obras, los partidos disgustados por el anuncio la reducción del subsidio público, gobernabilidad muy dificil en el país, tres viajes al exterior del presidente Abinader en pocos días, alzas en los precios del azúcar, papa, yuca y otos productos, alarma por las accciones de ciberdelincuentes contra instituciones financieras y ciudadanos, dos versiones sobre la producción nacional, las del presidente Luis Abinader y la del ex presidente Leonel Fernández, Abinader anunciando que el 85% de los alimentos consumidos por los dominicanos son producidos localmente y el mantenimiento del subsidio a los fertilizantes y Fernández denunciando que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene arruinados a los productores de Sánchez Ramírez; los reclamos de los gremios de enfermería al gobierno, el hombre que se atrincheró en el Puente Duarte y que luego fue apresado, el incremento entre RD$ 4.00 y RD$ 8.00 en los precios de algunos combustibles de uso masivo, el incremento en el período de de vigencia de las licencias de conducir a mayores de 65 años, aunque se mantiene la discriminación a partir de 75 años de edad; un ex director de Migración asegurando que quedarían en libertad en el país los deportados de terceros países; las más de 500 niñas menores de 15 años que dieron a luz en el país en el 2025, la evaluación de personas, no fechas, defendida por Seguridad Vial, son temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana en 168 Horas en Primicias.
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