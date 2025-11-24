Coordinador Gabinete Transporte sostiene ayuntamientos deben recobrar su gestión en el tránsito

Higüey. – El coordinador del Gabinete de Transporte, ingeniero Deligne Ascención abogó para que a los ayuntamientos se les devuelva la facultad de participar de manera activa en la gestión del tránsito de vehículos. Resaltó es fundamental el papel de estas instituciones en la reducción de accidentes, por ser las más cercanas a la ciudadanía.

Al participar en la XXIV Asamblea General de Municipios 2025 “” en la ciudad de Higüey, llevada a cabo por la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con la conferencia “Infraestructura y Movilidad Vial Segura para el Territorio” Deligne Ascención aseguró que, con la salida de la municipalidad de esas gestiones, el tránsito se volvió más caótico.

“Donde hay desorden, no hay desarrollo, y eh ahí la importancia de la municipalidad como responsable en el ordenamiento territorial, que, aunque no poseen recursos para la inversión en infraestructura vial y medios de transporte, si tienen capacidad para trabajar en el ordenamiento por su visión de planificación y desarrollo, además por ser las instituciones más cercanas al ciudadano su papel es fundamental para trabajar junto al gobierno central y otros sectores en la estrategia para mejorar la educación vial y concientizar a los ciudadanos de la responsabilidad que les toca asumir frente a este tema.

Deligne Ascención sostuvo que el gobierno se está ocupando de manera seria en la gestión del tránsito y el trasporte en la República Dominicana. Muestra de ello, es la constitución del Gabinete Transporte, que reúne a todas las instituciones del tránsito con la finalidad de poner fin a la dispersión institucional que había en el transporte.

Al referirse a las muertes instantáneas, ósea en el mismo lugar del hecho, de 824 personas en los primero seis meses de este año, 580 de las cuales involucraron motoristas y 140 a peatones cruzando las calles, conforme el observatorio del Intrant, el ministro Ascención dijo que el Gabinete trabaja en un levantamiento exacto de las estadísticas de accidentes, causas y condiciones, porque entiende muchos de estos peatones fueron atropellados en lugares donde no había aceras.

Indica que los accidentes no solo les arrebatan miembros a decenas de familias, sino que afectan de manera directa al turismo en el país. Recordó los trágicos eventos ocurridos camino al paraje de Bávaro, distrito municipal Verón Punta Cana, del municipio de Higüey en la provincia de la Altagracia.

El ministro Ascención ha sido reiterativo en señalar, que el problema de tránsito no se soluciona, sí no que se gestiona. Gestión que, para lograr los resultados esperados, necesita de la participación activa de los distintos sectores del país y del propio ciudadano, que tiene una responsabilidad fundamental.







Visited 3 times, 3 visit(s) today