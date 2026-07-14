COOPPRIMICIAS celebrará este martes 14 de julio 2026 asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados, Amigos y Relacionados de Primicias convocó la asamblea general ordinaria de la misma correspondiente al cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2024.La asamblea ha sido convocada para este martes 14 de junio 2026 a las seis de la tarde de ese día en el Salón Ejecutivo Minerva, en el Provocón IV, ubicado en la avenida José Núñez de Cáceres, equina J. K. Kennedy, Distrito Nacional, Santo Domingo.

La agenda de la asamblea incluye el registro de los participantes, verificación del quorum reglamentario e inicio del evento.

Igualmente, la invocación a Dios, el himno del cooperativismo, autorización de la asamblea, lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior y la presentación de los informes del Consejo de Administración y de Vigilancia y el Comité de Crédito.

Asimismo, el informe sobre la prevención de lavado de activos y su control, como los planes de expansión y educación en el período 2026-2029.

La asamblea conocerá la propuesta de distribución de excedentes, elección y constitución del comité electoral para dirigir las votaciones para la renovación de los nuevos directivos electos.

Posterior a la escogencia de los nuevos directivos de Coopprimicias serán juramentados y la asamblea concluirá con un brindis de confraternidad.

COOPRIMICIAS desde su fundación ha venido haciendo grandes aportes a sus asociados y a la sociedad dominicana, fortaleciendo la economía solidaria.

La entidad cooperativista espera una masiva asistencia de sus socios por la importancia que reviste la asamblea.

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