Yayo Sanz visita a ejecutivos de Grupo SID para escuchar inquietudes de la industria nacional

Santo Domingo, D.N.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, sostuvo un encuentro con ejecutivos del Grupo SID, como parte de su agenda de acercamiento con los principales actores del sector productivo nacional.

La visita se enmarca en el propósito del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de escuchar a todos los actores de la industria nacional, con miras a fortalecer, desde la institución, a los grupos y empresas que impulsan la producción en el país.

Durante el encuentro, el ministro Sanz Lovatón valoró al Grupo SID como una “familia exitosa que encarna nuestra industria nacional, con una visión innovadora y de sostenibilidad que aporta a la economía dominicana”.

Asimismo, destacó que el desarrollo productivo del país cuenta hoy con una plataforma productiva y logística más sólida, lo cual contribuye a elevar la competitividad de la industria dominicana, así como con más estabilidad institucional y confianza internacional lo cual genera un clima más favorable para los negocios y la inversión.

Igualmente resaltó el interés del Gobierno de robustecer la industria local, porque esto a su vez significa más empleos de calidad, mayor soberanía económica y una inserción más estratégica en la economía global, lo cual es posible con una colaboración público-privada más efectiva.

De su lado, la presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, destacó la importancia del diálogo con las autoridades, valorando positivamente la apertura del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para escuchar las situaciones por las que atraviesa el sector industrial.

En la reunión participaron el ministro Yayo Sanz Lovatón; la presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti; el vicepresidente ejecutivo de Grupo SID, José Miguel Bonetti; así como ejecutivos de dicho grupo empresarial y miembros del gabinete del MICM.

El Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de empresas de consumo masivo en la República Dominicana, con más de 2,000 productos y presencia en 21 países.

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