Gobierno ha enfrentado con éxito la falsificación y comercio ilícito de medicamentos, asegura el director de Pro Consumidor

SANTIAGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, aseguró aquí que el gobierno presidente Luis Abinader ha logrado avances contundentes en la lucha contra el comercio ilícito y la falsificación de medicamentos, desmantelando redes de distribución de estos productos no aptos para el consumo en diferentes provincias del país.

Alcántara dijo que con el trabajo que viene desplegando de manera efectiva las agencias estatales de la mesa de ilícitos de la cual forma parte Pro Consumidor, se ha garantizado una mayor seguridad para los consumidores.

El funcionario reveló, además, que una parte significativa de los productos médicos que son comercializados en negocios informales y que eran denunciados como falsificados, “en realidad hemos detectados en los operativos desplegados en diferentes demarcaciones, que se tratan de muestras médicas, cuya comercialización está prohibida por ley”.

Recordó que esa institución se reunió con la Asociación de Representantes y Agentes de Productos Farmacéuticos para determinar el origen de esos productos y que resta investigar la trazabilidad de cómo llegan a manos de los comerciantes.

“Estos insumos, aunque contienen las moléculas originales, no están autorizados para la venta, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y control en el mercado farmacéutico nacional”, puntualizó.

El director ejecutivo de Pro Consumidor habló sobre el tema al participar en el foro “Fármacos Falsos, Riesgos Reales: Protegiendo la Salud de Nuestra Gente”, celebrado en la ciudad de Santiago, el cual contó con la presencia del titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Marcos Balaguer, y del directivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), Juan Miguel Madera y del senador de la provincia, Daniel Rivera, quien sirvió de moderador.

El funcionario de la entidad defensora de los derechos de las personas consumidoras explicó que, al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, tanto Pro Consumidor como Digemaps recibían decenas de denuncias y reclamaciones por medicamentos falsificados y adulterados, cifra que aseguró ha disminuido drásticamente gracias a los operativos constantes que realiza la institución en farmacias y establecimientos informales.

“Hoy no llega ninguna reclamación ni denuncia a Pro Consumidor porque le damos seguimiento todos los días”, afirmó Alcántara, quien atribuyó esos resultados a la política de cierre y sanción drástica aplicada a los establecimientos que fueron sorprendidos comercializando productos irregulares.

Reconoció que persisten tareas pendientes, entre ellas la regularización de establecimientos que antes eran señalados por vender medicamentos falsificados cuando, tras un estudio más detallado, se comprobó que se trataba de muestras médicas cuya comercialización no está permitida conforme a la Ley 42-01 y las normativas sanitarias vigentes, pero que no constituyen falsificación como tal.

Asimismo, el funcionario manifestó que buena parte de esos productos corresponden a medicamentos retirados del mercado por vencimiento, y recordó que entre 2022 y 2025 la institución retiró más de 42 millones de unidades de medicamentos vencidos y falsos en todo el país.

“Ha disminuido drásticamente la falsificación, pero la comercialización gracias a la atención personalizada que el presidente Luis Abinader ha dado este tema de importancia vital, por la preservación de la salud de todos los dominicanos”, concluyó.

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