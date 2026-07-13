Ministerio Público apelará decisión que dejó en libertad a hombre que asaltó mujer en Santiago

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público apelará la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago que dejó en libertad a un hombre enjuiciado, junto a un ex agente penitenciario, por asaltar a mano armada a una mujer de 70 años de edad a la que despojaron de una cartera con dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias.

El órgano persecutor recurrirá la decisión que favorece al procesado Rafael Pérez Vargas (Cochito) y que condena a 10 años de prisión, de 15 que solicitó el Ministerio Público, al ex agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) Bladimil (y/o Bladimir) Rosario Vallejo.

El hecho, que quedó captado en cámaras de vigilancia, se registró en el parqueo de un local comercial del sector Jardines Metropolitanos de Santiago, el 28 de enero de 2025.

Para cometer el asalto, Rosario Vallejo usó el arma de reglamento que tenía asignada, una pistola Caranday Hungary Feg, 9 milímetros, color niquelado con la empuñadura de metal y plástico.

La Fiscalía de Santiago depositó múltiples evidencias materiales, documentales, periciales y testimoniales, para demostrar que Rosario Vallejo conducía la motocicleta Super Gato, modelo CG250, color negro, año 2021 en la que interceptó a la víctima, junto a Vargas, quien abordaba la parte trasera.

El Ministerio Público califica la decisión de “infundada y con una evidente ruptura de la lógica jurídica, toda vez, que, al desestimar un testimonio clave respecto a uno de los imputados, no lo sustenta en una valoración integral del acervo probatorio, desnaturalizando la relevancia de la declaración de la testigo de manera general”.

Indica sobre los hechos, que, mientras Rosario Vallejo espera a bordo de la motocicleta, su cómplice, Vargas, se desmonta, y haciendo uso del arma de fuego official, encañona a la víctima y bajo amenaza, la despoja de su cartera, mientras realiza dos disparos para atemorizarla. Tras culminar, ambos huyen a bordo de la motocicleta.

La Fiscalía de Santiago aportó el testimonio de varias personas que identificaron a los asaltantes. Así también se obtuvieron y aportaron certificaciones periciales y forenses para determinar la coincidencia entre los casquillos levantados en el lugar de los hechos y el arma de fuego asignada al ex agente penitenciario.

El Ministerio Público estuvo representado durante el juicio por la fiscal litigante Aida Medrano Gonell, quien relató los hechos ante el tribunal, integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato.

La investigación del caso la encabezó la fiscal Vianela Guzmán, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo) de la Fiscalía de Santiago, en cuyas diligencias recolectó material videográfico que constituyó una prueba de alto valor para la investigación.

En la acusación se relatan los hechos reconstruidos a partir del testimonio de la víctima y los videos que, además de mostrar el momento del asalto, exponen el recorrido que posteriormente realizaron los asaltantes.

La Fiscalía de Santiago procesa a Vargas Pérez y a Rosario Vallejo por violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, que penaliza el robo agravado y la asociación de malhechores.

La Fiscalía de Santiago establece que, luego de apoderarse de las pertenencias de la víctima y de atemorizarla al realizar los disparos, ambos asaltantes huyen de la escena en un recorrido que fue documentado con videos de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales emitió una certificación donde se establece que el procesado Rosario Vallejo tenía asignada un arma de fuego tipo pistola, marca Caranday, serie B99809, calibre 9 milímetros, desde el 27 de septiembre del año 2022.

Los fiscales aportaron, además, los informes de evaluaciones de Psicología Forense que establecen que la víctima, a propósito del evento sufrido, presentó síntomas para un cuadro de ansiedad y un cuadro de estrés postraumático de tipo agudo.

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