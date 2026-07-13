Diez años de prisión contra hombre por tráfico de drogas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Las Matas de Farfán dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de un hombre hallado culpable de tráfico de drogas.

El procesado, Francis Montero García, fue arrestado el 19 de octubre del pasado año en el chequeo militar de Matayaya del municipio de Las Matas de Farfán, de la provincia San Juan, luego de que se le ocuparan más de 20 libras de marihuana.

La investigación y litigación del proceso estuvo a cargo de la fiscal Dominga Pérez, quien, en representación de la Fiscalía de Las Matas de Farfán, presentó durante el juicio pruebas contundentes que permitieron al tribunal emitir el fallo condenatorio.

El proceso se originó cuando miembros del Ejército de la República Dominicana realizaron una inspección al vehículo que conducía el hoy condenado Montero García, marca Hyundai Sonata, color negro, placa A899306.

El expediente detalla que, durante la requisa, los militares localizaron ocultas, debajo del mofle del vehículo, sujetas con alambre dentro de un recipiente negro, dos pacas de un vegetal que, posteriormente, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinó que la sustancia correspondía a cannabis sativa (marihuana), con un peso exacto de 20.26 libras.

El Ministerio Público demostró ante el Tribunal Colegiado de La Matas de Farfán, integrado por los jueces Blaudy Luciano, Eduard Gerónimo y Sauly González, que el procesado violó los artículos 60, numeral 4, literal D; 6, literal A, y 75, párrafo I, de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.

La condena impuesta deberá ser cumplida por el procesado en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, según establece la sentencia condenatoria que acoge en todas sus partes la teoría del caso presentada por el órgano acusador.

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