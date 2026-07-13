Mario Díaz reitera llamado al INTRANT para suspender contratos de rutas que aumenten pasajes de manera unilateral

Santo Domingo, República Dominicana. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, reiteró este lunes su llamado al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para que actúe con firmeza frente a los transportistas que, de manera unilateral y al margen de las disposiciones oficiales, dispongan aumentos en los precios de los pasajes.

Díaz planteó que el INTRANT debe aplicar las medidas administrativas previstas en la legislación vigente, incluyendo la suspensión de los contratos o licencias de operación de las rutas cuyos operadores desacaten las normas establecidas y afecten a los usuarios del transporte público con incrementos no autorizados.

El dirigente sindical sostuvo que la fijación de las tarifas del transporte público debe realizarse dentro del marco institucional y mediante los mecanismos legales correspondientes, evitando decisiones unilaterales que perjudiquen a la población y alteren la estabilidad del sistema de transporte.

Asimismo, afirmó que permitir aumentos arbitrarios en el precio de los pasajes constituye un precedente negativo que afecta especialmente a los trabajadores, estudiantes y demás ciudadanos que dependen diariamente del transporte público para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, estudio y otras actividades.

Mario Díaz expresó que el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para mantener la estabilidad del sector transporte mediante políticas orientadas a mitigar el impacto de los costos operativos, por lo que consideró injustificadas las acciones de quienes intentan imponer aumentos sin la debida autorización.

El secretario general de FENATTRANSC exhortó al director del INTRANT a hacer cumplir la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, garantizando el respeto al orden institucional, la protección de los usuarios y la estabilidad del servicio de transporte público en todo el territorio nacional.

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