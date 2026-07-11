Primicias julio 2026, modificación al Código Penal, cacerolazos, reto del PRM en el 2028, deterioro en recogida de basura SDN y DN, reducción de ventas en negocios, quejas por la falta de dinero en las calles, apreciación del peso, temas de impacto
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El anuncio oficial de modificación del Código Penal, la denunciada crisis en la recogida de basura en Santo Domingo Norte y en el Distrito Nacional, la esperanza de una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán, necesaria para que bajen el precio del petróleo, los fletes marítimos y los fertilizantes; los más de cuatro mil muertos por los terremotos en Venezuela, el calor sofocante, los cacerolazos y el toque de bocinas por la ley mordaza, costo de la vida, paquete fiscal, abusos policiales y otros motivos, las 15 mil becas aprobadas por el presidente Luis Abinader en el ITLA, la restauración del Alcazar de Colón, David Collado a la franca buscando la candidatura presidencial por el Partido Revoklucionario Moderno (PRM), la rebaja que dispuso el gobierno en los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolina regular y el gasoil, las fustigadas detenciones abusivas y violentas en Puerto Rico, el daño que le hace la crisis energética a Cuba, una protesta en Bonao contra las altas facturaciones de EDENORTE, los nuevos impuestos, la ley de residuos sólidos y el costo de la vida, la transición en Colombia, forman parte de los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
Otros temas:
La apreciación en el peso dominicano por la reducción en el precio del dólar
El muy lamentado fallecimiento de Franklin Polanco, quien hizo valiosos servicios al país
Alzas de precios en productos de consumo masivo en los mercados
Una deuda pública consolidada que sobrepasa los US$ 84 mil millones a mayo pasado, tema de preocupación para los dominicanos
Una mejoría reportada en Haití por el combate a los pandilleros
La entrada en vigencia de la tarifa integrada del sistema del transporte masivo
La ola de protesta que provocó que el Poder Ejecutivo sugiera la modificación de 18 artículos del Código Penal
El creciente uso de triciclos en Cuba
Rechazo general a la prisión por delitos de libertad de expresión en nuevo Código Penal
El grave problema de la basura para los cubanos
Los RD$ 822 millones que costaría la construcción de un kilómetro en la Autopísta del Ambar
Una condena a un dominicano por quitarle la vida a su esposa en Nueva Jersey
La queja por la falta de dinero en las calles
El anuncio de que modificarán 18 artículos del Código Penal, amplios sectores creen deben eliminarlos, enfatizan en libertad de expresión
Los US$ 7,900 millones en exportaciones del país en el primer semestre de 2026
La informalidad en el 65% de las empresas de jóvenes de 18 a 39 años
La caída de las ventas y cierre de muchos negocios
Carolina Mejía en campaña política aspirando a la presidencia de la República
El castigo a los agentes policiales que abusen de los ciudadanos
La muy reducida inversión pública
Ricos, clase media y otros dominicanos en cacerolazos
Santiago Matías aspirando a la presidencia de la República
Los reclamos de Tireo para que el gobierno cumpla con la construcción de obras
El ex presidente Leonel Fernandez resaltando el crecimiento de la Fuerza del Pueblo
Los 158 casos de tráfico de migrantes llevados a la justicia por Migración
La aprobación de la reforma policial en el Senado
El reto del PRM de mantenerse en el poder más allá de2028
La juramentación de jóvenes en el PLD
Una ligera baja en el precio del petróleo el viernes 10 de julio 2026
Medidas de emergencia por un virus en Nueva York
La presencia del aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier Garcia en Madrid