Primicias julio 2026, modificación al Código Penal, cacerolazos, reto del PRM en el 2028, deterioro en recogida de basura SDN y DN, reducción de ventas en negocios, quejas por la falta de dinero en las calles, apreciación del peso, temas de impacto

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El anuncio oficial de modificación del Código Penal, la denunciada crisis en la recogida de basura en Santo Domingo Norte y en el Distrito Nacional, la esperanza de una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán, necesaria para que bajen el precio del petróleo, los fletes marítimos y los fertilizantes; los más de cuatro mil muertos por los terremotos en Venezuela, el calor sofocante, los cacerolazos y el toque de bocinas por la ley mordaza, costo de la vida, paquete fiscal, abusos policiales y otros motivos, las 15 mil becas aprobadas por el presidente Luis Abinader en el ITLA, la restauración del Alcazar de Colón, David Collado a la franca buscando la candidatura presidencial por el Partido Revoklucionario Moderno (PRM), la rebaja que dispuso el gobierno en los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolina regular y el gasoil, las fustigadas detenciones abusivas y violentas en Puerto Rico, el daño que le hace la crisis energética a Cuba, una protesta en Bonao contra las altas facturaciones de EDENORTE, los nuevos impuestos, la ley de residuos sólidos y el costo de la vida, la transición en Colombia, forman parte de los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

La apreciación en el peso dominicano por la reducción en el precio del dólar

El muy lamentado fallecimiento de Franklin Polanco, quien hizo valiosos servicios al país

Alzas de precios en productos de consumo masivo en los mercados

Una deuda pública consolidada que sobrepasa los US$ 84 mil millones a mayo pasado, tema de preocupación para los dominicanos

Una mejoría reportada en Haití por el combate a los pandilleros

La entrada en vigencia de la tarifa integrada del sistema del transporte masivo

La ola de protesta que provocó que el Poder Ejecutivo sugiera la modificación de 18 artículos del Código Penal

El creciente uso de triciclos en Cuba

Rechazo general a la prisión por delitos de libertad de expresión en nuevo Código Penal

El grave problema de la basura para los cubanos

Los RD$ 822 millones que costaría la construcción de un kilómetro en la Autopísta del Ambar

Una condena a un dominicano por quitarle la vida a su esposa en Nueva Jersey

La queja por la falta de dinero en las calles

El anuncio de que modificarán 18 artículos del Código Penal, amplios sectores creen deben eliminarlos, enfatizan en libertad de expresión

Los US$ 7,900 millones en exportaciones del país en el primer semestre de 2026

La informalidad en el 65% de las empresas de jóvenes de 18 a 39 años

La caída de las ventas y cierre de muchos negocios

Carolina Mejía en campaña política aspirando a la presidencia de la República

El castigo a los agentes policiales que abusen de los ciudadanos

La muy reducida inversión pública

Ricos, clase media y otros dominicanos en cacerolazos

Santiago Matías aspirando a la presidencia de la República

Los reclamos de Tireo para que el gobierno cumpla con la construcción de obras

El ex presidente Leonel Fernandez resaltando el crecimiento de la Fuerza del Pueblo

Los 158 casos de tráfico de migrantes llevados a la justicia por Migración

La aprobación de la reforma policial en el Senado

El reto del PRM de mantenerse en el poder más allá de2028

La juramentación de jóvenes en el PLD

Una ligera baja en el precio del petróleo el viernes 10 de julio 2026

Medidas de emergencia por un virus en Nueva York

La presencia del aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier Garcia en Madrid

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