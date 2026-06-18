COOPNAMA inicia sus Cursos de Verano 2026

La iniciativa impactará a 1,610 dirigentes, socios, socias y miembros de la comunidad cooperativa en sentido general.

En esta edición, los Cursos de Verano 2026, estarán enfocados en áreas fundamentales como la innovación tecnológica mediante la Inteligencia Artificial, la salud financiera, el cumplimiento normativo y los servicios institucionales.

Juan Dolio, RD.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), dejó inaugurada una nueva edición de su tradicional Cursos de Verano, con el propósito de fortalecer la formación de dirigentes, colaboradores, socios y socias de la institución, así como promover el intercambio de conocimientos y la actualización en temas de interés para el movimiento cooperativo y el país.

El acto fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, quien reafirmó el compromiso de la cooperativa con el fortalecimiento de la dignidad del magisterio, promoviendo la solidaridad, el optimismo y la cercanía con los socios y socias.

“Para COOPNAMA, la salud mental, la salud física, la estabilidad financiera y la tranquilidad de los hogares de nuestros asociados constituyen una prioridad permanente”, expresó Portes.

Asimismo, informó que este año la institución puso en marcha uno de los programas de becas más amplios de su historia, con la asignación de más de 425 nuevos cupos universitarios, distribuidos a razón de 25 por cada región cooperativa.

Como invitado especial participó el profesor Julito Fulcar Encarnación, senador de la República, expresidente de COOPNAMA y presidente ad vitam del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), quien resaltó la fortaleza institucional de la cooperativa y su respeto por la carrera administrativa.

Fulcar aseguró que COOPNAMA es una de las instituciones más sólidas de la República Dominicana y destacó su capacidad para trabajar de manera unificada en favor de todos sus asociados.

“Este es el único país del mundo que cuenta con una cooperativa de maestros y con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Debemos defenderlas y preservarlas”, manifestó.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Daniel de los Santos, consejero titular de la Región Santo Domingo IV, quien destacó que COOPNAMA continúa siendo una entidad que transforma vidas y genera bienestar para sus asociados.

De su lado, el gerente general, Lucas Figueroa Lapay, señaló que la grandeza de una institución no se mide únicamente por el tamaño de sus activos o su cartera de servicios, sino por su capacidad de transmitir valores, experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones.

En tanto, el gerente de Educación, Ubaldo León, recordó que los Cursos de Verano se realizan desde el año 1972, reafirmando el compromiso de COOPNAMA con la formación continua y el desarrollo integral de sus asociados.

“Estoy convencido de que cada uno de ustedes llevará a sus escuelas y distritos cooperativos los conocimientos adquiridos en estos cursos, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestra institución”, afirmó León.

La mesa principal estuvo integrada, además, por Octavio del Carmen Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración; Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración; Pedro Bidó, subgerente de Educación; Luis Jiménez, enlace del Consejo de Administración con la Comisión de los Cursos de Verano; y Tomás Rondón, vocal.

También asistieron consejeros titulares y suplentes, gerentes departamentales, subgerentes, directores, subdirectores y encargados de distintas áreas de la institución.

Los Cursos de Verano 2026, se desarrollarán durante los meses de junio y julio en el salón de actos del Hotel Coopmarena, ubicado en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís.