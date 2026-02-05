Coopnama destaca el rol de la juventud en su día

Santo Domingo. -En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, el Comité de Jóvenes Coopnamista (CONAJUCOOP), de la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA), auspició la conferencia magistral titulada “De la Conciencia al Éxito Personal”, abordada por el comunicador y psicólogo Josell Hernández, con la presencia de cientos de jóvenes del sector cooperativo.

La actividad conmemorativa fue encabezada por el presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, Prof. Santiago Portes, quien reafirmó su compromiso de continuar impulsando buenas prácticas que fortalezcan el trabajo de la juventud. Asimismo, les exhortó a seguir aportando ideas, actuar con entereza y valentía, recordando que lo bien hecho nunca pasa de moda.

Mientras que las palabras de exhortación estuvieron a cargo del gerente general, Prof. Lucas Figueroa Lapay, quien destacó la importancia de respetar el pasado como base para la construcción del futuro, señalando que nada de lo que hoy se disfruta ha sido producto de la improvisación, sino del esfuerzo, la disciplina, la convicción y el propósito colectivo de generaciones anteriores.

Figueroa Lapay, enfatizó que avanzar sin la luz de la experiencia es caminar en tinieblas, y que la planificación seria e institucional se sustenta en valores compartidos, constancia y responsabilidad, principios que definen la cultura organizacional de COOPNAMA como institución social y solidaria.

El Ing. Ariel Castro, presidente del Comité de Jóvenes, sostuvo que la juventud representa la fuerza viva de la nación, heredera de grandes sueños y protagonista del cambio. “Ser joven es una virtud que implica atreverse a soñar, levantarse ante las dificultades y transformar los obstáculos en aprendizaje”, dijo.

Castro hizo un llamado a creer en el potencial de cada joven, recordando el ejemplo de Juan Pablo Duarte, quien soñó con una patria libre y justa cuando parecía imposible, exhortando a trabajar unidos por una mejor República Dominicana. “Este es nuestro momento, no mañana, es hoy”, dando paso con sus palabras al conferencista.

El comunicador y profesional de la salud mental, Josell Hernández, basó su ponencia en un conversatorio reflexivo y humano donde abordó sobre las tomas de decisiones conscientes y la construcción de un proyecto de vida.

El presentador llevó a los jóvenes a la reflexión con la siguiente declaración: “Yo no soy un ser de otro planeta, solamente elegí un libro en vez de una cerveza, elegí estudiar, elegí trabajar de gratis en vez de cobrar para no hacer nada. Revisen sus vidas, las visiones grandes no las entienden las mentes pequeñas”.

“Si te quedas en el mismo lugar te quedarás atrás. La invitación es para que entendamos que el cambio es inminente. Para seguir avanzando debemos cambiar: cambiar la impuntualidad, cambiar la no escucha”, expresó Hernández.

La actividad concluyó con un mensaje de motivación y esperanza por parte del conferencista, quien también oró por los jóvenes del sector de la economía solidaria.

Participaron en el evento los presidentes del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito, los profesores Francisco Santana y José Fabio Durán, la secretaria y tesorera del Consejo de Administración, las profesoras Felicia Contreras y Zoila Flor Mateo, respectivamente.

Además de cientos de jóvenes de distintas cooperativas, tales como Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería (COPROENF), Cooperativa Nacional de Servicios Multiples de Profesionales Agropecuarios (COOPNAPA), Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Federación Dominicana de Cooperativas Metropolitanas (FEDOCOOP), COOPSEGUROS.

