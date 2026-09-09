Visa y el Grupo del Banco Mundial anuncian una nueva iniciativa de riesgo compartido para ampliar los pagos digitales y la inclusión financiera en mercados emergentes

SANTO DOMINGO – Visa, líder mundial en pagos digitales, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial enfocado en el sector privado, se asociaron en una iniciativa innovadora de riesgo compartido diseñada para ayudar a ampliar la inclusión financiera a través de un mayor acceso a servicios financieros digitales en mercados emergentes.

Con este acuerdo, IFC compartirá el riesgo de liquidación de crédito de las transacciones de Visa asociadas a las instituciones financieras participantes. De esta forma, estas instituciones podrán conectar a más consumidores y pequeñas empresas sub-bancarizadas con los pagos digitales. Se espera que la iniciativa cubra aproximadamente USD 200 millones en riesgo compartido durante cinco años, con un enfoque inicial en 14 países de América Latina y el Caribe, y aproximadamente 50 instituciones financieras con calificaciones de riesgo por debajo del grado de inversión.

El objetivo de Visa y la IFC es empoderar a las instituciones financieras para que millones de personas y pequeñas empresas puedan ahorrar, gastar, acceder a créditos, crecer y participar plenamente en la economía formal.

“El acceso a los pagos digitales puede ayudar a impulsar oportunidades económicas”, dijo Paul Fabara, Líder global de Riesgos y Servicio al Cliente de Visa. “A través de esta alianza pionera con IFC, Visa ayudará a las instituciones financieras a ofrecer soluciones de pago seguras y confiables a más personas y pequeñas empresas en mercados emergentes. Juntos, podemos expandir la inclusión financiera y lograr que más comunidades participen y se beneficien de la economía global”.

“Esta iniciativa ejemplifica el poder de la innovación y la colaboración para ampliar las oportunidades económicas donde más se necesitan”, dijo Mohamed Gouled, vicepresidente de Productos y Clientes de IFC. “Al reducir los obstáculos que limitan la participación de las instituciones financieras, estamos facilitando que pequeñas empresas y emprendedores en mercados emergentes tengan un mayor acceso a soluciones de pagos digitales. Esto les permitirá llegar a nuevos clientes, hacer crecer sus operaciones y generar empleo. En definitiva, así es como la inclusión financiera impulsa el crecimiento sostenible y genera un impacto duradero”.

Los servicios financieros digitales pueden ayudar a incrementar la velocidad, seguridad y transparencia de las transacciones, y a la vez ofrecer a los consumidores y empresas más formas de participar en la economía global. Al ayudar a las instituciones financieras a acceder a la red global de Visa, esta alianza impulsará una participación más amplia en los ecosistemas de pagos digitales en los mercados emergentes.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, vendedores, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

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