Club Mauricio Báez conmemora 63 años de fundación con emotivo reconocimiento a Boyón Domínguez

SANTO DOMINGO.- Bajo el lema ¡Principios sin fin!, la familia del club Mauricio Báez celebró su tradicional desayuno aniversario, en ocasión de conmemorar los 63 años de fundación, dedicado a José -Boyón- Domínguez, una de las más icónicas figuras de la entidad enclavada en Villa Juana.

La distinción al inmortal del deporte, Boyón Domínguez, es un reconocimiento a 56 años de vida siendo mauriciano, primero como jugador infantil, juvenil y superior, y luego como formador y dirigente, hasta convertirse hoy en presidente y referente del club.

Para la barriada de Villa Juana, la figura del otrora armador y dirigente de la selección dominicana de baloncesto ha sido más que deporte, ya que niños, jóvenes y ancianos lo ven como un vivo ejemplo de superación y uno de los primeros frutos de lo que se propusieron los fundadores del Mauricio Báez en 1963.

“Hablar del Mauricio Báez para mí es hablar de mi vida porque llegué aquí siendo un niño. Soy mauriciano y lo llevo en la sangre”, expresó Boyón en su discurso de agradecimiento por la dedicatoria.

Agregó que el Mauricio Báez es más que un espacio para practicar deportes, ya que se ha convertido en un lugar para convivir y formar valores.

Para la directiva mauriciana no fue ningún tipo de dificultad reconocer a Domínguez, ya que conocen muy a fondo su persona y entrega a la entidad.

“La labor y entrega de Boyón ha sido desinteresada. Desde haber sido jugador, se ha convertido en una de las máximas figuras de este club, sirviendo como asesor, mentor, entrenador y guía de muchos jóvenes y personas que hoy se han convertido en grandes profesionales”, expresó el asesor y fundador del club, don Leo Corporán, quien valoró la asistencia de distintas personalidades que han contribuido con el desarrollo de la entidad.

Corporán señaló que convertir al Mauricio Báez en lo que es hoy “no ha sido tarea fácil”, aunque señaló que el trabajo en conjunto y la entrega sin medida han dado sus buenos resultados.

César Amaury Heredia Guerra, miembro de la directiva del Mauricio Báez, destacó el compromiso que ha tenido la institución a lo largo de sus 63 años de labor, indicando que ha sido un compromiso.

“Llegar a 63 años es importante, pero lograrlo sin renunciar a nuestros principios es mucho más importante”, significó Heredia Guerra.

Heredia Guerra destacó la responsabilidad existente con la barriada de Villa Juana, pero, sobre todo, con la sociedad dominicana.

“Nosotros no podemos perder el rumbo, podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar las generaciones, podrán cambiar las circunstancias, pero nuestros principios no pueden cambiar”, añadió.

En la actividad estuvieron presentes personalidades de los diferentes ámbitos de la sociedad dominicana, tanto civiles como militares.

Dentro de los asistentes estuvieron Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Samuel Pereyra Rojas, titular de la Refinería Dominicana de Petróleo; Kelvin Cruz, ministro de Deportes; el mayor general Delio Colón; Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte; Franklin Soriano, vicepresidente de BanReservas; José P. Monegro, director de El Día, y Carlos Febrillet, viceministro de Defensa.

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