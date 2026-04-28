Coopadepe cierra con más de RD$5,876 millones en activos totales; reconoce labor de la Casa de la Comunidad de Moca

MOCA, ESPAILLAT. – La Cooperativa de Servicios Adepe (Coopadepe) presentó, en su memoria anual correspondiente al ejercicio 2025, los resultados financieros alcanzados que reflejan el impacto positivo de su gestión. En los últimos cuatro años, los Activos Totales han mostrado un crecimiento sostenido, pasando de RD$3,611 millones en 2022 a RD$5,876 millones en 2025.

De igual forma, los excedentes netos alcanzaron los RD$214 millones en 2025, evidenciando un crecimiento de un 6.8 % respecto al año anterior y posicionándose como los más altos en la historia de la Cooperativa.

Durante la asamblea, Coopadepe reconoció la labor de la Casa de la Comunidad de Moca, institución que desde su creación ha brindado servicios legales gratuitos y confidenciales a numerosos ciudadanos, convirtiéndose en un punto de apoyo importante para la población.

El presidente del consejo de administración, Bernardo Sánchez, apuntó que Coopadepe presenta una firme visión y un enfoque estratégico, resaltando el sólido desempeño financiero logrado durante el año 2025.

Cifras que reflejan crecimiento

En la asamblea, el gerente general de Coopadepe, Gendry de la Rosa, compartió con los asociados presentes los logros financieros de 2025.

La cartera de préstamos aumentó un 26.83 %, alcanzando los RD$4,019 millones.

En lo que respecta a la cartera de ahorros, el año 2025 cerró con un incremento de RD$288.5 millones, alcanzando los RD$1,212 millones, lo que equivale a un 31.22 %. “Este avance constituye un fiel testimonio de la sólida confianza que nuestros socios mantienen en la institución y en nuestra gestión financiera”, puntualizó De la Rosa.

El ejecutivo añadió que, al finalizar el ejercicio fiscal 2025, la suma de Captaciones y Aportaciones experimentó una expansión del 26.78 %, con RD$1,158 millones adicionales, cerrando los pasivos totales en RD$5,481 millones.

“En este 2025 alcanzamos los 48,725 asociados, lo que reafirma nuestro posicionamiento como una cooperativa sólida y confiable”, indicó.

Además, el tesorero Manuel Santos Inoa presentó la propuesta de distribución de excedentes por RD$214,261,000, reflejando así la solidez institucional.

“En estos más de 25 años, los resultados son fruto de la confianza de nuestros socios y el trabajo en equipo. Seguiremos impulsando el progreso con transparencia y responsabilidad”, afirmó Santos Inoa.

Sobre Coopadepe

La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples fue fundada en 2000, con sede en la ciudad de Moca, provincia Espaillat. Promueve la inclusión financiera, el desarrollo comunitario y los valores cooperativistas.

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