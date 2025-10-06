Consejo Unificado de las EDE explica cambio de barcaza eléctrica a Azua

Santo Domingo, República Dominicana.- El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) explicó la llegada de una nueva barcaza de generación eléctrica al Puerto Los Negros, en Azua, operada por la empresa turca Karpowership.

La entidad indicó que la decisión responde a la baja reserva de generación que enfrenta el sistema eléctrico nacional debido a los atrasos en la entrada en operación de nuevas centrales privadas.

“Ante la situación actual, se decidió sustituir la barcaza de 65 megavatios (MW) originalmente contratada por una de 230 MW, propiedad de Karpowership, con el propósito de reforzar la estabilidad del suministro eléctrico”, explicó.

El organismo precisó que el acuerdo tendrá una vigencia de dos años, tomando en cuenta que los contratos de las dos barcazas existentes vencen a finales de 2026. Con esta adición temporal, se busca evitar déficits de generación durante los períodos de mantenimiento o averías en las plantas que integran el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

“Esta medida garantiza que los consumidores y la economía nacional no se vean afectados por interrupciones, mientras se incorporan las nuevas unidades de generación”, agregó el CUED.

Asimismo, el CUED aclaró que no se trata de una cuarta barcaza, como se ha especulado en algunos medios, sino de una sustitución temporal de mayor capacidad y más aporte de energía, dentro del mismo esquema contractual vigente con Karpowership y ocupando el mismo espacio.

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje. Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él, es confidencial y destinado exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por e-mail y elimínelo de su sistema. En caso de revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información, EDENORTE DOMINICANA, S.A., se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que le corresponden. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. Paper consumption is detrimental to the environment. Please note this before you print this message. This email and any files transmitted with it is confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.