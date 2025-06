CONEP refuerza su compromiso con el desarrollo y la confianza en RD

La nueva plataforma de seguimiento incluye más de 87 indicadores que permitirán evaluar públicamente los avances en los compromisos asumidos por el sector privado, identificando logros, rezagos y oportunidades de mejora. “Medir es parte esencial de transformar. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, no cambia”, afirmó Cesar Dargam.

Visión geopolítica y oportunidades globales

El evento contó con la participación especial de Jorge Guajardo, exembajador de México en China y asesor en riesgos globales, quien ofreció una conferencia magistral sobre la reconfiguración del mapa geopolítico mundial y las oportunidades estratégicas que emergen para países como la República Dominicana, en un escenario marcado por cambios en las cadenas de suministro, tensiones comerciales y avances tecnológicos.