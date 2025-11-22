- Publicidad -
Nacionales

Condena de dos años y una multa de 200 mil pesos a hombre por tala de árboles

PRIMICIAS DIGITAL22 de noviembre de 2025
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de La Vega condenó a un hombre a dos años de prisión por violar la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), demostró la responsabilidad penal de Juan de Mata Rodríguez Rodríguez (Tico), quién taló árboles de pino para abrir vías de acceso en unos terrenos ocupados de manera ilegal en el municipio de Jarabacoa.

Por los hechos cometidos, Rodríguez Rodríguez cumplirá cuatro meses de prisión en la cárcel de La Vega y el resto en la modalidad de pena suspendida, sujeta a la condición de prestar trabajos comunitarios en el Ministerio de Medio Ambiente.

El procesado también fue condenado al pago de una multa de 200 mil pesos en favor del Estado dominicano, así como también al pago de una indemnización a los dueños del terreno ocupado de manera ilegal.

