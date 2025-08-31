Con la firma del Pacto de Juventud concluyeron Primer Encuentro Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Capítulo RD
“Cuando la juventud se organiza se convierte en un motor transformador, en un impulsor de posibilidades y en un promotor de oportunidades para cada una de las personas que nos rodean, seamos todos ese motor impulsor de posibilidades para toda nuestra juventud dominicana”, concluyó.
En tanto que, la legisladora Sánchez, expuso que hablar de política es dialogar del futuro, de su transformación de manera institucional, y para ello se debe contar con la juventud.
De su lado, el diputado Zorrilla, quien habló de las redes sociales, explicó que en la actualidad todo está colgado en las plataformas digitales, que en política es un instrumento fundamental, porque son los partidos que les abren las puertas para que la juventud se forme y así obtengan lo que desean para su comunidades.
Por su parte, su colega, Juliana O‘neal, entiende que falta concientizar a la población de la importancia de la política para los seres humanos y exhortó a los participantes a prepararse, exponiendo sus creencias en las redes sociales y no necesariamente en la política, pero con coherencia, para que puedan encontrar la oportunidad, que es la base del liderazgo.
Asimismo, con el panel “El fin de la educación como la conocemos” Wilson Mateo y José Armando Tavárez, criticaron la brecha generacional en las aulas. “Enseñamos a estudiantes del siglo XXI con métodos del siglo XIX”, dijo Mateo, mientras Tavárez instó: “Estudia lo que ames”.
En ese tenor, con el tema “La educación que nos merecemos”, Roberto Fulcar propuso una basada en el amor y la tecnología.
Y, Gloria Reyes, expuso ante los jóvenes que el primer desafío de un país es superar la pobreza y en el territorio con la juventud está la solución, ya que el Estado para eso necesita alianzas.
Por último, Michel Ortiz, diputada del Parlacen, exhortó a la juventud a atreverse a soñar, al afirmar que nada llega fácil a las personas, por lo que tienen que esforzarse para lograr lo que desean y ser valientes.
Al término del encuentro, Richard Encarnación, presidente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Capítulo República Dominicana, informó que más de 150 jóvenes del país asistirán el día 15 del próximo mes a la séptima cumbre a celebrarse en Perú, con la encomienda de lograr que la octava sea realizada en la República Dominicana.
Entre los diputados que participaron estuvieron Olfanny Méndez, Pedro Martínez, Ignacio Aracena, Patricia Núñez, Miguel Bogaert, Junior Muñoz, Manuel Núñez, Diomedes Rojas, Elena Soto, Indhira de Jesús, Gabriela Abreu, Lady Bautista, John Contreras, Carmen Williams, Ramón Raposo, José Luis Ulises Rodríguez y Aquiles Ledesma.