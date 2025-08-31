Con la firma del Pacto de Juventud concluyeron Primer Encuentro Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Capítulo RD

Santo Domingo.- Con la firma del Pacto de Juventud, encabezada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D‘Aza, en representación del presidente, Alfredo Pacheco, más de 150 jóvenes y otras personalidades, fue clausurado el Primer Encuentro Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Capítulo República Dominicana (REDMUN).

Durante la actividad, que se realizó los días jueves y viernes, en el Salón Hugo Tolentino Dipp, del órgano legislativo, participaron varios panelistas, entre quienes se destacan D‘Aza y sus colegas Melina Sánchez, Jorge Zorrilla, Juliana O‘neal y la diputada Patricia Núñez, quien actuó como moderadora de los diversos temas tratados.

Abordaron tópicos, Gloria Reyes, directora del Programa de Desarrollo Social Supérate; Gary Ruiz, vicerrector del ITLA; Roberto Fulcar, Wilson Mateo y José Armando Tavárez, así como Nichelle Ortiz, diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En la víspera, Dhauelly D‘Aza, quien pronunció las palabras centrales, señaló que la política puede ser el camino para transformar la vida de las personas y afirmó que la actual generación es una fuerza social que se ha comprometido con innovar y proponer soluciones, porque son la energía de las grandes transformaciones.

“Estamos construyendo la República Dominicana que queremos, el futuro se construye con nuevas ideas, con nuestras voces y nuestras acciones, por lo que exhortó a los jóvenes a innovar, ya que con la política se busca dar fuerza al país”.

Mientras, en sus palabras de cierre, calificó de júbilo el encuentro y dijo que ojalá y deje como marca el día en que la juventud dominicana pasó de las protestas a las propuestas, de los discursos a las decisiones y de la esperanza a la acción. “Cuando la juventud se organiza se convierte en un motor transformador, en un impulsor de posibilidades y en un promotor de oportunidades para cada una de las personas que nos rodean, seamos todos ese motor impulsor de posibilidades para toda nuestra juventud dominicana”, concluyó. En tanto que, la legisladora Sánchez, expuso que hablar de política es dialogar del futuro, de su transformación de manera institucional, y para ello se debe contar con la juventud. De su lado, el diputado Zorrilla, quien habló de las redes sociales, explicó que en la actualidad todo está colgado en las plataformas digitales, que en política es un instrumento fundamental, porque son los partidos que les abren las puertas para que la juventud se forme y así obtengan lo que desean para su comunidades. Por su parte, su colega, Juliana O‘neal, entiende que falta concientizar a la población de la importancia de la política para los seres humanos y exhortó a los participantes a prepararse, exponiendo sus creencias en las redes sociales y no necesariamente en la política, pero con coherencia, para que puedan encontrar la oportunidad, que es la base del liderazgo. Asimismo, con el panel “El fin de la educación como la conocemos” Wilson Mateo y José Armando Tavárez, criticaron la brecha generacional en las aulas. “Enseñamos a estudiantes del siglo XXI con métodos del siglo XIX”, dijo Mateo, mientras Tavárez instó: “Estudia lo que ames”.

Sin embargo, Gary Ruiz, vicerrector del ITLA, afirmó: “La juventud es el presente”, destacando que el 93% de los técnicos superiores encuentran empleo rápidamente.

En ese tenor, con el tema “La educación que nos merecemos”, Roberto Fulcar propuso una basada en el amor y la tecnología.