Primicias, final septiembre 2026, agenda de Abinader en Nueva York, auge de la violencia, delincuencia, atracos, Día de Las Mercedes, alzas en precios de combustibles fomentando más inflacion, limpia vidrios acosando conductores,

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El auge de la violencia y de la delincuencia alarmando la sociedad dominicana, atracos callejeros, el ataque a Julián Sarante Oro Duro y la muerte de su esposa en Santo Domingo Este, que motiva al abogado Cándido Simón un reclamo de investigación a fondo de ese caso; delincuentes accionando armados en horas de la madrugada en el Gran Santo Domingo y otros puntos de la nación, el agravamiento de la calidad de vida de la población con precios de los combustibles más elevados, dominicanos en el exterior reclamando el combate efectivo de los actos de violencia y delincuencia, violencia de género provocando nuevas muertes de mujeres, crecienes muertes en supuestos intercambios de disparos, violencia policial en las comidillas, , los limpia vidrios acosando conductores en diferentes intersecciones de vías en el Gran Santo Domingo, la celebración de la Feria Internacional del Libro, dedicada al poeta José Mármol; el presidente Luis Abiander resaltando en Nueva York la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana, la muerte de una dama con arma blanca en una cabaña en San Cristóbal, el escándalo en SENASA nuevamente con nuevos grandes titulares en la prensa dominicana, apresamientos y sometimientos, la ruptura de las relaciones diplomáticas Costa Rica y Cuba, la investigacion de la Policia Nacional y el Ministerio Público sobre el ataque a la vivienda del artista Julián Oro Duro, un Foro sobre el Debido Proceso, una avería en el centro de control aéreo de Estados Unidos provocando la suspensión de vuelos en aeropuertos de Nueva York y del país, el Día de las Mercedes este jueves con actividades en las iglesias y otros escenarios, se destacan entre los temas que despiden en Primicias el mes de septiembre 2026 en la República Dominicana y el mundo.

Ministerio de Trabajo reitera 24 de septiembre “Día de Nuestra Señora de las

Mercedes” no se cambia

El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y

trabajadora del país que el jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las

Mercedes, no se cambia laboralmente, debido a su carácter religioso.

La institución, en un documento de prensa, precisa que los sectores público y privado

deben retornar a sus labores cotidianas el viernes 25 del mismo mes, según lo

establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación

dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

OTROS TEMAS

El robo de dinero en efectivo, joyas un teléfono , el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, herido y llevado a un centro médico y la muerte de su esposa Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, es un reto de investigación para la Policía Nacional, accion contra una pareja repudiado por amplios sectores de la sociedad dominicana

La persecución policial a los responsables del ataque conra Julian Oro Duro

La dura advertencia del presidente Abinader sobre el caso del ataque a Oro Duro y su esposa: «Entréguense, si no les irá peor»

Un incendio en la Zona Colonial

Una nueva imputada en el expediente SENASA 2.0

El Defensor del Pueblo hablando de «pejes gordos» en el caso SENASA

Carolina Mejía lanzada a las calles buscando la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

El caso SENASA 2.0

El deterioro social del país denunciado por un Consejo de Evangélicos

La consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que enciende la campaña interna en esa organización política

El Periódico Primicias, la Verdad Siempre, no es responsable de contenidos que divulgan algunas que usurpan ilegalmente el nombre de este medio de comunicación con 33 años dfe existencia y que pertenece exclusivamente a Multimedios Primicias, los casos de usurpación y daños a Multimedios Primicias pudieran ser llevados a la justicia si los usurpadores no ponen fin a esa práctica ilegal, cometiendo además delitos electrónicos.

Participación Ciudadana fijando posición sobre un estudio sobre la abstención electoral presentado hace poco en la Junta Central Electoral (JCE)

Las recomendaciones profundas sobre el proyecto de reforma policial

Dos supuestos delincuentes en Verón, La Altagracia, y otro en Salcedo, muertos por la Policía Nacional

La agenda del presidente Luis Abinader en Nueva York con diversos temas, entre estos la situación de Haití

ECONOMIA

Rechazo masivo a las facturas escandalosas de las distribuidoras de Energía

El presidente Luis Abinader participando en un evento sobre inteligencia artificial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Estados Unidos

El barril de petróleo de Texas a US$ 95.78

Una reunión del presidente Luis Abinader con empresarios en Nueva York, insta a invertir en RD

El anuncio de que las estaciones de ANADEGAS desconectarán este viernes los verifones

INTERNACIONALES

La Asamblea General de las Naciones Unidas

Los periodicos Primera Hora y El Nuevo Día serán digitales en Puerto Rico

El asesinato de Jovenel Moise, ex presidente de Haití, de nuevo en la palestra

La reunión del presidente Abinader con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Nueva York, fortalecerán laxos entre ambos países

El inicio de la entrega del nuevo pasaporte dominicano a la diáspora criolla en Nueva York

El presidente Donald Trump insisiendo en la necesidad de ponerle fin a la guerra Rusia-Ucrania

El rechazo de la SIP al veto del presidente Trump a NOW, POLITICO MS y CNN, cadenas suspenden la cobertura del presidente de Estados Unidos

DEPORTES

El inicio de los entrenamientos de los equipos de beisbol que participarán en el torneo de beisbol 2026-2027 de la LIDOM

Luis Liberato, nativo de La Canela, Santiago de los Caballeros, formando parte de las Aguilas Cibaeñas, cumpliendo un sueño de su familia

Adalberto Mondesí formando parte del equipo de las Aguilas Cibaeñas

La versión número 13 del Torneo de Baloncesto Femenino anunciado por FEDOCLUBES

ESPECTACULOS

El concierto por los 50 años del exitoso director de Orquesta Ramón Orlando

MAS ACTUALIDAD

Senador Antonio Taveras urge a Abinader declarar de utilidad pública terrenos para titular comunidades

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