Primicias, final septiembre 2026, agenda de Abinader en Nueva York, auge de la violencia, delincuencia, atracos, Día de Las Mercedes, alzas en precios de combustibles fomentando más inflacion, limpia vidrios acosando conductores,
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El auge de la violencia y de la delincuencia alarmando la sociedad dominicana, atracos callejeros, el ataque a Julián Sarante Oro Duro y la muerte de su esposa en Santo Domingo Este, que motiva al abogado Cándido Simón un reclamo de investigación a fondo de ese caso; delincuentes accionando armados en horas de la madrugada en el Gran Santo Domingo y otros puntos de la nación, el agravamiento de la calidad de vida de la población con precios de los combustibles más elevados, dominicanos en el exterior reclamando el combate efectivo de los actos de violencia y delincuencia, violencia de género provocando nuevas muertes de mujeres, crecienes muertes en supuestos intercambios de disparos, violencia policial en las comidillas, , los limpia vidrios acosando conductores en diferentes intersecciones de vías en el Gran Santo Domingo, la celebración de la Feria Internacional del Libro, dedicada al poeta José Mármol; el presidente Luis Abiander resaltando en Nueva York la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana, la muerte de una dama con arma blanca en una cabaña en San Cristóbal, el escándalo en SENASA nuevamente con nuevos grandes titulares en la prensa dominicana, apresamientos y sometimientos, la ruptura de las relaciones diplomáticas Costa Rica y Cuba, la investigacion de la Policia Nacional y el Ministerio Público sobre el ataque a la vivienda del artista Julián Oro Duro, un Foro sobre el Debido Proceso, una avería en el centro de control aéreo de Estados Unidos provocando la suspensión de vuelos en aeropuertos de Nueva York y del país, el Día de las Mercedes este jueves con actividades en las iglesias y otros escenarios, se destacan entre los temas que despiden en Primicias el mes de septiembre 2026 en la República Dominicana y el mundo.
Ministerio de Trabajo reitera 24 de septiembre “Día de Nuestra Señora de las
Mercedes” no se cambia
El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y
trabajadora del país que el jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las
Mercedes, no se cambia laboralmente, debido a su carácter religioso.
La institución, en un documento de prensa, precisa que los sectores público y privado
deben retornar a sus labores cotidianas el viernes 25 del mismo mes, según lo
establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.
La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación
dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
OTROS TEMAS
El robo de dinero en efectivo, joyas un teléfono , el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, herido y llevado a un centro médico y la muerte de su esposa Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, es un reto de investigación para la Policía Nacional, accion contra una pareja repudiado por amplios sectores de la sociedad dominicana
La persecución policial a los responsables del ataque conra Julian Oro Duro
La dura advertencia del presidente Abinader sobre el caso del ataque a Oro Duro y su esposa: «Entréguense, si no les irá peor»
Un incendio en la Zona Colonial
Una nueva imputada en el expediente SENASA 2.0
El Defensor del Pueblo hablando de «pejes gordos» en el caso SENASA
Carolina Mejía lanzada a las calles buscando la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)
El caso SENASA 2.0
El deterioro social del país denunciado por un Consejo de Evangélicos
La consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que enciende la campaña interna en esa organización política
El Periódico Primicias, la Verdad Siempre, no es responsable de contenidos que divulgan algunas que usurpan ilegalmente el nombre de este medio de comunicación con 33 años dfe existencia y que pertenece exclusivamente a Multimedios Primicias, los casos de usurpación y daños a Multimedios Primicias pudieran ser llevados a la justicia si los usurpadores no ponen fin a esa práctica ilegal, cometiendo además delitos electrónicos.
Participación Ciudadana fijando posición sobre un estudio sobre la abstención electoral presentado hace poco en la Junta Central Electoral (JCE)
Las recomendaciones profundas sobre el proyecto de reforma policial
Dos supuestos delincuentes en Verón, La Altagracia, y otro en Salcedo, muertos por la Policía Nacional
La agenda del presidente Luis Abinader en Nueva York con diversos temas, entre estos la situación de Haití
ECONOMIA
Rechazo masivo a las facturas escandalosas de las distribuidoras de Energía
El presidente Luis Abinader participando en un evento sobre inteligencia artificial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Estados Unidos
El barril de petróleo de Texas a US$ 95.78
Una reunión del presidente Luis Abinader con empresarios en Nueva York, insta a invertir en RD
El anuncio de que las estaciones de ANADEGAS desconectarán este viernes los verifones
INTERNACIONALES
La Asamblea General de las Naciones Unidas
Los periodicos Primera Hora y El Nuevo Día serán digitales en Puerto Rico
El asesinato de Jovenel Moise, ex presidente de Haití, de nuevo en la palestra
La reunión del presidente Abinader con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Nueva York, fortalecerán laxos entre ambos países
El inicio de la entrega del nuevo pasaporte dominicano a la diáspora criolla en Nueva York
El presidente Donald Trump insisiendo en la necesidad de ponerle fin a la guerra Rusia-Ucrania
El rechazo de la SIP al veto del presidente Trump a NOW, POLITICO MS y CNN, cadenas suspenden la cobertura del presidente de Estados Unidos
DEPORTES
El inicio de los entrenamientos de los equipos de beisbol que participarán en el torneo de beisbol 2026-2027 de la LIDOM
Luis Liberato, nativo de La Canela, Santiago de los Caballeros, formando parte de las Aguilas Cibaeñas, cumpliendo un sueño de su familia
Adalberto Mondesí formando parte del equipo de las Aguilas Cibaeñas
La versión número 13 del Torneo de Baloncesto Femenino anunciado por FEDOCLUBES
ESPECTACULOS
El concierto por los 50 años del exitoso director de Orquesta Ramón Orlando
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Senador Antonio Taveras urge a Abinader declarar de utilidad pública terrenos para titular comunidades