Comandante del Ejército supervisa unidades en Barahona y Pedernales e inaugura dos destacamentos fronterizos

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión por las unidades de la 5.ª Brigada de Infantería desplegadas en las provincias de Barahona y Pedernales, donde dejó inaugurados dos destacamentos destinados a fortalecer la presencia institucional y la capacidad operativa del Ejército en la región fronteriza.

La jornada inició en la Fortaleza 2do. Teniente Sydney Ruddy Suero Rosa, E.N., asiento de la 5.ª Brigada de Infantería, donde el Mayor General Camino Pérez se dirigió a las tropas formadas, exhortándolas a mantener el más alto sentido del deber, la disciplina, la integridad y el compromiso con la misión institucional.

En sus palabras, resaltó la importancia de servir a la patria con profesionalismo, vocación y apego a los valores que distinguen al soldado dominicano.

Posteriormente, el Comandante General se trasladó al puesto de Santa Elena, desde donde continuó su recorrido por el litoral sur hasta el destacamento Capitán Julio César Inoa Nina, E.N., cuya remodelación integral permitió su reinauguración como parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a modernizar la infraestructura militar y fortalecer las capacidades operacionales en la zona fronteriza.

Más adelante visitó el destacamento de La Algodonera, el cual fue completamente reconstruido y equipado, quedando oficialmente inaugurado para ofrecer mejores condiciones al personal militar e incrementar la capacidad de respuesta de la unidad ante las exigencias del servicio.

Desde allí se desplazó hasta el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, donde inspeccionó las instalaciones de la “C” Compañía del 16to. Batallón de Infantería.

Posteriormente se dirigió a la Fortaleza Enriquillo, asiento de esa última unidad, donde reiteró a las tropas que deben actuar con responsabilidad e integridad