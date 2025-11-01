Salud
CNSS incluye la cobertura gigantomastia
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo la cobertura de la gigantomastia y la ginecomastia una afección que provoca el crecimiento excesivo de los senos en mujeres y hombres.
La resolución del CNSS No.624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas, psicológicas, estudios de preparación, gastos de cirugía, anestesia, honorarios médicos del cirujano principal, ayudantes, honorarios, anestesiología y seguimiento a 30 días.
Durante la sesión ordinaria encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares Ortega se incluye la mamoplastia de reducción por gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y por ginecomastia lo que evidencia el compromiso de la entidad en fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ampliando el catálogo de prestaciones conforme a la demanda de la población.
“Además, se incluyeron los antirretrovirales (ARV) para VIH y el tratamiento integral de la tuberculosis cuyos medicamentos están asociados con los Programas Especiales de Salud Pública apegados al protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)”, informó la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez.
La funcionaria resaltó que la resolución aumenta los honorarios médicos por concepto de consultas ambulatorias de RD$500.00 a RD$750.00 incluyendo las odontológicas, psiquiátricas y de psicología.
Fernández Rodríguez dijo que el Consejo en el marco del fortalecimiento del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo ha dispuesto esta ampliación de beneficios orientada a mejorar la calidad de vida de los afiliados, incluyendo nuevas coberturas garantizando así una respuesta más inclusiva, equitativa y eficaz a las necesidades de salud de la población.
Dio a conocer que la resolución establece el Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP) para la gestión de las compras de medicamentos para el tratamiento de la Tuberculosis, VIH y Hepatitis B que deberá adoptar mecanismos especiales de negociación y compra para su financiamiento.
El CNSS instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a garantizar la cobertura integral del diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis, según los esquemas de uso establecidos por el protocolo de atención, incluyendo servicios de hospitalización, cirugías y Unidad de Cuidados Intensivos.
La inclusión de las nuevas coberturas en beneficio de la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), serán efectiva a partir del 1ro. de noviembre del 2025.
Dicha resolución aprueba el incremento del per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas en RD$1,887.54 de los cuales la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dispersará RD$1,882.49 a las ARS y RD$ 5.05 al Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP)
La resolución fue aprobada luego de recibir las propuestas presentadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), con los nuevos beneficios a ser incorporados en el Catálogo de Prestaciones del Plan Básico de Salud/ Plan de Servicios de Salud (PBS/PDSS).
Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social.
