CNSS incluye la cobertura gigantomastia

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo la cobertura de la gigantomastia y la ginecomastia una afección que provoca el crecimiento excesivo de los senos en mujeres y hombres.

La resolución del CNSS No.624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas, psicológicas, estudios de preparación, gastos de cirugía, anestesia, honorarios médicos del cirujano principal, ayudantes, honorarios, anestesiología y seguimiento a 30 días.

Durante la sesión ordinaria encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares Ortega se incluye la mamoplastia de reducción por gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y por ginecomastia lo que evidencia el compromiso de la entidad en fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ampliando el catálogo de prestaciones conforme a la demanda de la población.

“Además, se incluyeron los antirretrovirales (ARV) para VIH y el tratamiento integral de la tuberculosis cuyos medicamentos están asociados con los Programas Especiales de Salud Pública apegados al protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)”, informó la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez.

La funcionaria resaltó que la resolución aumenta los honorarios médicos por concepto de consultas ambulatorias de RD$500.00 a RD$750.00 incluyendo las odontológicas, psiquiátricas y de psicología.

Fernández Rodríguez dijo que el Consejo en el marco del fortalecimiento del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo ha dispuesto esta ampliación de beneficios orientada a mejorar la calidad de vida de los afiliados, incluyendo nuevas coberturas garantizando así una respuesta más inclusiva, equitativa y eficaz a las necesidades de salud de la población.

Dio a conocer que la resolución establece e l Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP) para la gestión de las compras de medicamentos para el tratamiento de la Tuberculosis, VIH y Hepatitis B que deberá adoptar mecanismos especiales de negociación y compra para su financiamiento.

El CNSS instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a garantizar la cobertura integral del diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis, según los esquemas de uso establecidos por el protocolo de atención, incluyendo servicios de hospitalización, cirugías y Unidad de Cuidados Intensivos.

La inclusión de las nuevas coberturas en beneficio de la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), serán efectiva a partir del 1ro. de noviembre del 2025.

Dicha resolución aprueba el incremento del per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas en RD$1,887.54 de los cuales la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dispersará RD$1,882.49 a las ARS y RD$ 5.05 al Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP)

La resolución fue aprobada luego de recibir las propuestas presentadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), con los nuevos beneficios a ser incorporados en el Catálogo de Prestaciones del Plan Básico de Salud/ Plan de Servicios de Salud (PBS/PDSS).

Pie foto.

Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social.

