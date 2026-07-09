Banreservas y ARS-Reservas avanzan con autoridad a las semifinales del softbol gubernamental

SANTO DOMINGO, Rep. Dom.– Banreservas y ARS-Reservas se convirtieron en los primeros semifinalistas del IX Torneo Gubernamental de Softbol 2026, tras imponerse por la vía del súper nocaut a los equipos Ministerio de Hacienda e Interior y Policía, respectivamente, en la jornada organizada por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

Con sus victorias, Banreservas enfrentará en la semifinal al ganador del duelo entre Dintel y el Ministerio de Trabajo, programado para este jueves 9 en el estadio Alfredo Tejada, del complejo deportivo Puerto Isabela, desde las 7:00 de la noche.

Por su parte, ARS-Reservas se medirá al vencedor del enfrentamiento entre la Dirección General de Pasaportes y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), previsto para el viernes 10, a las 7:00 de la noche, en el estadio de la academia estatal.

El campeonato, que se disputa por la Copa Alcaldía del Distrito Nacional, reúne a 14 equipos representativos de igual número de ministerios e instituciones gubernamentales.

Antes del inicio de la doble cartelera, celebrada en el club de empleados de Banreservas, el presidente de la Asadina, Apolinar Durán Brito, exhortó a los participantes a fortalecer la confraternidad y el compañerismo, objetivos que definió como la esencia del torneo.

En el acto también intervino el viceministro de Seguridad Interior, Edwin Eusebio Feliz Brito, quien destacó la importancia de este tipo de competencias para estrechar los vínculos entre los servidores públicos y promover un ambiente de armonía e integración. Posteriormente realizó el lanzamiento de honor; Franklin Puente, director de Gestión de Servicios de Banreservas fungió como bateador.

Los resultados

En el primer encuentro, Banreservas blanqueó 17-0 al Ministerio de Hacienda con una demoledora ofensiva encabezada por Ramón Reynoso y Leonardo Gómez, quienes conectaron dos cuadrangulares y un sencillo cada uno. Reynoso remolcó tres carreras y Gómez produjo cuatro.

El triunfo correspondió a Eulogio Rivera, quien lanzó toda la ruta, mientras que Francisco Santos cargó con la derrota. También sobresalió al bate Vladimir Yoani Cabral.

El Ministerio de Hacienda apenas pudo conectar tres imparables, distribuidos entre Gregorio Santos, Francisco Santos, Luis Macario y Luis Reyes.

En el segundo partido, ARS-Reservas desplegó una ofensiva de 15 imparables para derrotar 22-7 al conjunto de Interior y Policía, asegurando así su clasificación a la ronda semifinal.

Wilmer Bueno se acreditó la victoria y Jaime Batista fue el lanzador derrotado. A la ofensiva brilló Miguel del Orbe, con dos cuadrangulares y un triple, siete carreras impulsadas y dos anotadas. También aportaron Cristian Figueroa, con jonrón y doble; Michael Díaz, con cuadrangular y sencillo; Joan Núñez, con dos dobles; y el propio Bueno, con dos sencillos. Por Interior y Policía destacaron Dionisio Cruz, con un jonrón y un doble, y Carlos Guillén, quien conectó cuadrangular y sencillo.

Visited 4 times, 4 visit(s) today