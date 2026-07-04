Carta pública a las nuevas autoridades de la UASD

Santo Domingo, Distrito Nacional

04 de julio de 2026

Señor Dr. Jorge Asjana David

Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Y demás autoridades electas

Sus despachos.

Distinguidos señores autoridades:

Reciban un cordial y respetuoso saludo, al tiempo que les expreso mis más sinceras

felicitaciones por la responsabilidad que asumirán al frente de la Universidad Autónoma

de Santo Domingo (UASD). Al poner a su consideración estas reflexiones, deseo

manifestarles que espero plenamente coincidir con sus programas de gestión para la

conducción de nuestra academia, los cuales confío que impulsarán su fortalecimiento y

posicionamiento estratégico.

La UASD constituye el patrimonio histórico, educativo, cultural y de movilidad social

más trascendente de la República Dominicana. Sin embargo, el inmenso aporte que

brinda a la nación no ha sido proporcional al respaldo recibido. Nuestra sugerencia es

que lideren a la familia universitaria hacia el objetivo de posicionar a esta casa de altos

estudios entre las mejores universidades del mundo.

Siendo la institución de educación superior más antigua del Nuevo Mundo, con casi 500

años de existencia, incluso anterior a la formación del Estado dominicano, ha estado

históricamente abandonada a su suerte por políticas externas y debilidades internas que

han impedido que se adopten políticas de Estado a la altura de su dignidad.

Como patrimonio histórico, la UASD debe ser el símbolo nacional de mayor valor. Es

imperativo que el conocimiento de nuestra historia y cultura forme parte del imaginario

de cada dominicano. Debe promoverse una política de Estado que instruya a los niños

desde sus primeros años de vida para que asuman estos valores y los lleven consigo de

forma indeleble. Propongo, además, que dentro de dicha política exista un programa

donde cada estudiante del país visite la UASD al menos una vez antes de graduarse de

bachiller, contando con guías que resalten los valores de la universidad. Así como otros

pueblos preservan sus legados históricos con gran devoción, debemos hacer lo necesario

para que nuestra UASD se preserve como una de las mejores de América.

Es penoso recordar que, históricamente, la UASD ha sobrevivido sumida en la

precariedad económica, enfrentando situaciones lamentables como la entrega de

terrenos universitarios para cubrir salarios de empleados y profesores, hecho que no

debe repetirse. Resulta vital rememorar que uno de los mayores logros fue la Ley No.

5778 del 31 de diciembre de 1961, que dotó a la universidad de autonomía. El artículo 3

de dicha ley establece: “El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la

Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por

ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será considerado como parte del

patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo”.

Al observar el comportamiento de los gobiernos desde 1961, constatamos 65 años de

violación sistemática a este mandato. Como comunidad universitaria, no hemos sido

capaces de obligar al cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios. ¿Cómo es

posible que un gobierno osare regatear recursos a una institución que atiende a casi

200,000 estudiantes y cuenta con una plantilla de más de 3,500 docentes y 4,000

servidores administrativos? Con una oferta académica que supera las 150 carreras de

grado, maestrías y doctorados, la obstrucción del desarrollo de los sectores más

necesitados, quienes son los que mayoritariamente acuden a la UASD, refleja una

miopía política y una falta de sensibilidad social preocupantes.

La UASD no debe hacerse cómplice de esta violación solicitando menos de lo que

establece la ley. Si consideramos que el presupuesto nacional del 2026 ronda los RD$

1.74 billones (consolidado), el 5% correspondería a RD$ 87,201.3 millones. La

asignación actual, de RD$ 16,411.4 millones, representa apenas el 1%, dejando un

déficit operativo inaceptable. Le solicitamos que, al asumir la conducción de los

destinos de la UASD, solicite lo que establece la ley y cuestione las prioridades

presupuestarias del Estado.

Asimismo, debemos enfocarnos en la excelencia docente y la investigación. Es

necesario diseñar políticas que establezcan la responsabilidad de capacitación continua

anual para los profesores y fomenten intercambios internacionales frecuentes. De igual

forma, es urgente revisar la carga académica actual, que en ocasiones llega a 44

créditos, convirtiendo al maestro en un "obrero" sin tiempo para la investigación. Sin

una inversión económica real en investigación, no habrá desarrollo integral y sostenible;

la UASD debe ser la fuente de conocimiento que nutra las políticas públicas del Estado

en todas las áreas.

En lo económico, la UASD debe avanzar hacia una autonomía presupuestaria real,

mediante políticas de invención e investigación que generen patentes al servicio de la

humanidad, las cuales representen ingresos propios. Además, debemos seguir

reivindicando a la UASD como símbolo de ascenso social; ninguna otra institución en el

país tiene la capacidad de transformar, desde la pobreza, a un estudiante en un líder

Nacional, pasando de clase baja a media o alta.

Propuesta de solución: Si tras 65 años los métodos de reclamo tradicionales no han sido

suficientes, debemos cambiar la estrategia. Propongo la convocatoria de un Congreso de

la Familia Uasdiana con el objetivo de diseñar un plan de acción para el cumplimiento

irrestricto de la Ley No. 5778 en un plazo de 10 años. Este plan debe incluir indicadores

de mejoría anual, aportes contabilizados al Estado y una cronología de actividades que

empodere a cada dominicano desde la Sede hasta todos los recintos para exigir este

cumplimiento como un derecho propio. Debemos asumir este desafío como un pacto

donde el pueblo defienda su patrimonio, su desarrollo y su futuro.

Atentamente,

Lic. Euren Cuevas Medina

Profesor Escuela de Derecho, UASD

Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente

(INSAPROMA)

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