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Historia

Loor a patriotas esperanceños en la Batalla de La Barranquita

PERIODICO PRIMICIAS4 de julio de 2026
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Loor a esos patriotas de La Barranquita, sitio del Municipio de Esperanza, Provincia Valverde.

Tuve el honor de conocer en la década del 70 a tres supervivientes de esa épica patriótica, a quienes entrevistamos para un programa especial en Radio Mao y en Radio Santa María, con la colaboración del sacerdote norteamericano Richard Murray. Uno de ellos se nombraba Toñico Lozano, esperanceño, y mostraba la herida que recibió en una pierna.

La historia reseña que entre los combatientes estuvo un patriota de apellido Zapata de Maizal, quien tenía 80 años y se arriesgó bajo el fuego enemigo a recuperar una bandera dominicana que se les había quedado en el camino.

Gloria eterna a los patriotas de La Barranquita!!!

(Ramón Hernández Domínguez)

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