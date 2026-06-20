Proyecto inteciano “Agriwaste” es galardonado en la V Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI) 2026

El jurado otorgó al equipo de Agriwaste un capital semilla de 70,000 pesos dominicanos y su ingreso a un programa de incubación

SANTO DOMINGO – El proyecto de emprendimiento Agriwaste, liderado por estudiantes de Ingeniería de Software del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), resultó distinguido con un “Galardón Universitario” durante la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), organizada por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) en el Parque Central del Cibao.

El equipo, conformado por los estudiantes Karla Cuevas y Luis de la Cruz, recibió el Galardón Universitario tras presentar su propuesta en el evento y un capital semilla de RD$ 70,000.00, así como la oportunidad de ingresar a un programa de incubación especializado que impulsará la escalabilidad de su modelo de negocio.

Este proyecto procesa residuos agroindustriales tales como cáscaras de frutas y restos de cosechas para su transformación en energía renovable mediante mecanismos de biogás y biomasa. El modelo disminuye el volumen de desechos orgánicos y produce electricidad y calor aplicables en comunidades rurales o instalaciones agroindustriales. Esta iniciativa fomenta la autosuficiencia energética y reduce la huella de carbono asociada a la producción agrícola.

Como parte de su compromiso con el fomento de la innovación y el emprendimiento universitario, el INTEC participa cada año en la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI) con proyectos desarrollados por sus estudiantes. En esta quinta edición, la institución estuvo representada por las iniciativas Agriwaste y Biomacetas de Alginato.

En el caso de Agriwaste, el proyecto se vinculó a la Dirección de Emprendimiento e Innovación en 2025, a través de la participación de sus integrantes en una competencia internacional de negocios, donde comenzaron a estructurar y fortalecer su modelo de negocio.

Desde entonces, la iniciativa ha continuado su proceso de desarrollo con el acompañamiento de la universidad y actualmente forma parte del programa de preincubación INTEC Emprende, mediante el cual sus integrantes han recibido capacitación en habilidades emprendedoras y módulos especializados para el fortalecimiento de su propuesta y mentorías personalizadas.

Como parte de este proceso, el equipo presentará su proyecto ante un jurado evaluador durante el Pitch Final del programa, que se celebrará el próximo 26 de junio.

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