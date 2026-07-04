Johnny García: asociado a la locución y a las noticias de radio en RD

El nombre de Johnny García resulta familiar para las generaciones que crecieron escuchándolo como voz noticiosa de Radio Mil, adonde llegó luego de un recorrido que lo convirtieron en un referente de la locución dominicana.

En Radio Antillas fue unos de sus primeros trabajos donde ingresó con el apoyo de Felipe Gil, locutor musical de la emisora donde ganó reconocimiento por su estilo pulcro y profesional.

En La Voz del Trópico 790 AM debutó como locutor de noticias en radio, donde empezó a laborar con su inseparable amigo, Luis Román Scheker Vallejo, quien tenía una producción radial dedicada a los campesinos.

Johnny García aprovechó ese momento para crear la Micro Noticias del Agro en el noticiario Radio Reporte

Luego, al propietario de la estación, Joaquín Custals Pellecier le gustó la idea del locutor convirtiéndose en la primera oportunidad que le brindó Marío Rivadulla, director de prensa de Radio Reporte, labor que realizó por cinco años.

En Radio Cristal, 710 AM, el destacado locutor de noticias tuvo la oportunidad de integrarse al staff de lectores de noticias del Noticiario Radio Cadena Informativa, junto a Darío Aracena, Reinaldo Balcácer y Johnny Díaz donde lo ayudó a crecer profesionalmente.

En 1977, Radio Mil 1180 AM le abre las puertas convirtiéndose en unas de las principales voces noticiosas, en los primeros años con Buenaventura Bueno Torres y Joaquín Jiménez Maxwell.

Además tuvo la oportunidad de compartir la lectura de noticias con Fernando Valerio y Wilfredo Muñoz, éste último director de la emisora. A mediados 1980 se integra al informativo José Bejarán.

Con el tiempo, Bueno Torres y Johnny García se convirtieron en las voces estelares de ese noticiario.

El destacado locutor dijo que Radio Mil 1180 AM contaba con un departamento de prensa completo con periodistas y corresponsales de provincias de alta calidad, reportando las informaciones en vivo desde el lugar de los hechos en las unidades móviles de la estación radial.

Estaba dirigido por el experimentado periodista Víctor Melo Báez, quién laboró durante años seguidos en ese apartado.

Al ausentarse de la estación asignaron al subdirector de prensa Nelson Marrero, quien se encargó de la dirección de Radio Mil Informando por algunos años.

Acordó García, en ese momento, en el informativo de Radio Mil 1180 AM con Bueventura Bueno Torres turnarse semanalmente los sábados en la emisión vespertina para acompañar en las lectorías de noticias a José Bejarán siendo la época más importante en ese momento.

Decidió renunciar del noticiario radial por problemas familiares y en 1990 se reintegra a la emisora por una llamada que recibió de Manuel María Pimentel para que se hiciera cargo de Radio Mil Informando.

Johnny García solamente acordó con el propietario de la emisora leer noticias en las emisiones meridianas y vespertinas, trabajo que realizó en la última etapa con don Pepe Justiniano Polanco, director, lo cual se extendió por tres años.

Cuenta que eso sucede luego de la salida de Buenaventura Bueno Torres, en 1989, por una solicitud que aceptó como locutor de noticias en televisión para Noti-5 de Telemicro.

«Radio Mil 1180 AM estaba en la mentalidad de la población y me marcó profundamente, porque fuimos una gran familia radial», puntualizó.

Radio Mil fue una de las estaciones pioneras en amplitud modulada que estaba ubicada en el dial, en el 1180, por la calidad de su programación musical y sobre todo por su noticiario Radio Mil Informando.

Recordó el locutor de noticias Johnny García que Radio Mil 1180 AM estaba controlada y supervisada por Joaquín Jiménez Maxwell que siempre estaba pendiente de las labores que realizaban los locutores tanto musicales como noticiosos.

Además de la locución, el veterano locutor de noticias Johnny García escribe. En septiembre de 2024 lanzó su segundo libro «El cadáver emprendió la huida», en un acto en el restaurante Boga Boga.

La obra recoge sus experiencias y vivencias más destacadas durante su trayectoria en la radio de República Dominicana a mediados de los años 60, en Radio Antillas culminando con éxito en la década de los 90, como locutor de noticias en Radio Mil Informando.