Círculo de Locutores Dominicanos celebrará este lunes el 54 aniversario de su fundación

Por : Virgilio Lora Gómez

El Círculo de Locutores Dominicanos es la institución oficial que agrupa a los profesionales del micrófono en la República Dominicana.

Su fundación data del 17 de julio de 1972 en procura de acrecentar la formación humana, profesional y social de los locutores dominicanos.

Su ideólogo fue el locutor Mario Báez Asunción, quien junto a voces destacadas de la locución reunidas en el Hotel Napolitano y auspiciado por su propietario Manuel María Pimentel procedieron a establecer las bases para dar vida a esta noble institución.

Los primeros 40 fundadores del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) debían tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional.

Entre estos estaban : J. A. Bruno Pimentel, Rafael Gómez Acevedo, Oscar Iglesias, Luis Armando Asunción, Jaime López B. Enriquillo Batista, Luis Alfredo Morales, Darío Aracena, Carmen Alonso, María Cristina Camilo, Buenaventura Bueno Torres, Homero León Díaz, Joaquín Jiménez Maxwell, Negro Martínez, Thelma Nuris Espinosa.

Señala Rubén Darío Aponte, gloria de la locución dominicana y pasado presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, que la primera reunión de la Directiva Nacional se realizó formalmente el 21 de septiembre de 1972.

El 1 de diciembre de ese mismo año, el CLD envió una delegación al Congreso Internacional de Locutores donde participaron 19 países con la representación dominicana de Hugo Adames y Homero León Díaz.

El 2 de abril de 1974, mediante decreto No. 4476 del presidente Joaquín Balaguer declara el 18 de abril de cada año como «Día del Locutor» en homenaje a que el 18 de abril de 1938, se realizaron los primeros exámenes para los locutores o anunciadores en ese momento de la República Dominicana donde se empieza a considerar al locutor como profesional de la Palabra Hablada.

El 19 de septiembre de 1973 la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional designa la calle 4 de los sectores Quisqueya y la Julia como Paseo de los Locutores en la gestión de Rafael Gómez Acevedo.

En esa misma gestión se construye el Panteón de los Locutores ubicado en el Cementerio Cristo Redentor de Santo Domingo Oeste.

El 18 de marzo de 1976 sale a la luz pública el primer número del periódico «El Locutor», una publicación mensual de la institución, fundada.y dirigida por Homero León Díaz, quien además fue el compositor del Himno del Locutor dominicano.

El 30 de septiembre de 1977 se declara al Círculo de Locutores Dominicanos como institución sin fines de lucro.

El locutor José Rafael D’Orville Jiménez fue el prepulsor de la premiación «El Micrófono de Oro».

El Círculo de Locutores Dominicanos administrativa y estatutariamente opera cambios de Directivas cada dos años mediante un proceso abierto y democrático de elecciones que permitan a sus miembros ejercer su derecho al voto.

Agrupa por tanto, en esta institución a hombres y mujeres que en momentos históricos de nuestra nación ofrendaron sus voces en aras de una comunicación fluida y fidedigna.

Aglutina a profesionales de la palabra hablada que empuñaron el micrófono como su digno instrumento de trabajo.

El presidente del Círculo de Locutores Dominicanos Bismarck Morales y su Directiva Nacional 2025-2028 celebrará este lunes 6 de julio de 2026 a las 7:30 de la noche un cóctel en el Hotel Napolitano como apertura conmemorativa del 54 aniversario de su fundación.

La actividad busca reunir a miembros de la entidad, locutores, comunicadores sociales, autoridades e invitados especiales en un encuentro dedicado a reconocer la trayectoria y el valioso aporte de la locución en el país.

Durante el acto se dará inicio al programa de actividades en el 54 aniversario de su fundación reafirmando el compromiso institucional del Cîrculo de Locutores Dominicanos con la formación, ética profesional y el fortalecimiento del ejercicio de la locución en la República Dominicana.

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