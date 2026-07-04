El bolerista cubano Roberto Ledesma cumple 102 años

Virgilio Lora Gómez

Hablar de Roberto Ledesma es recorrer una de las páginas más refinadas y duraderas del bolero latinoamericano.

Su nombre está asociado a una forma elegante de cantar, a una dicción impecable y a una interpretación sobria que logró emocionar sin recurrir a excesos.

Durante más de siete décadas de trayectoria artística, el cantante cubano consolidó un lugar privilegiado entre las grandes voces de la música romántica en español.

Roberto Ledesma nació en La Habana, Cuba, el 24 de junio de 1924, en una época de enorme riqueza musical para la isla.

Cuba era entonces un territorio de sones, guarachas, boleros, tríos, orquestas y compositores que marcarían para siempre la música popular latinoamericana.

En ese ambiente creció una voz que, años más tarde, sería reconocida en América Latina, Estados Unidos y el Caribe.

A diferencia de muchos intérpretes de su generación, Roberto Ledesma tiene una condición singular: llegó al siglo de vida.

Este 24 de junio cumple 102 años y continúa recibiendo homenajes de seguidores, emisoras, coleccionistas y músicos que lo reconocen como una leyenda viva del bolero. Esa permanencia lo convierte no solo en protagonista de la llamada época dorada de la canción romántica, sino también en uno de sus últimos grandes testigos.

La carrera profesional de Ledesma comenzó en 1953, cuando se dio a conocer como primera voz del Trío Martino, agrupación cubana integrada junto a los hermanos Ernesto y Eugenio Orta.

Desde sus primeras presentaciones, su timbre cálido, su afinación y su manera contenida de interpretar lo diferenciaron dentro de una generación de cantantes marcada por la fuerza expresiva del bolero.

Ledesma recorrió varios escenarios de América Latina durante la década de 1950. La agrupación interpretaba boleros, guarachas y música popular cubana, en un formato vocal que tenía gran acogida en la radio, los teatros y los salones de la época.

Es importante precisar que el Trío Martino al que perteneció Roberto Ledesma era una agrupación cubana y no debe confundirse con el Trío Martino de Colombia.

Aunque compartían el mismo nombre, se trató de conjuntos distintos, con integrantes, trayectorias, repertorios y contextos musicales diferentes. El grupo de Ledesma estuvo conformado por el cantante cubano y los hermanos Orta, mientras que el Trío Martino colombiano desarrolló su propia historia dentro de la música romántica nacional.

Esta aclaración resulta fundamental porque Colombia fue uno de los países donde Ledesma encontró una recepción especial.

Con el Trío Martino cubano visitó el país en la década de 1950, antes de convertirse en una figura solista de alcance continental.

Aquellas presentaciones permitieron que su voz comenzara a ser reconocida por los amantes del bolero colombiano mucho antes de que sus discos circularan ampliamente en emisoras y catálogos.

La disolución del Trío Martino hacia comienzos de los años sesenta, marcó un punto decisivo en la vida artística de Roberto Ledesma donde muchos cantantes, abandonar una agrupación reconocida podía significar un riesgo enorme, por lo que tomaron el camino hacia la etapa más importante de su carrera.

Alrededor de 1960, el bolerista se estableció en Estados Unidos, donde comenzó a presentarse en clubes, escenarios latinos y espacios frecuentados por comunidades cubanas, puertorriqueñas, dominicanas, colombianas y de otros países latinoamericanos.

Su voz encontró rápidamente un lugar en ese ambiente musical, en el que convivían la nostalgia por la tierra de origen, la música de salón, el bolero tradicional y las nuevas corrientes de la canción romántica.

Ledesma comenzó a ser reconocido por una forma muy particular de cantar: sin estridencias, sin dramatismo desbordado y con una elegancia que hacía de cada frase una declaración íntima.

Durante las décadas de 1960 y 1970, alcanzó el mayor reconocimiento de su carrera, sus grabaciones se difundieron ampliamente en América Latina, Estados Unidos y el Caribe, hasta convertirlo en una de las voces más queridas de la canción romántica. Canciones como “La Pared”, “Con Mi Corazón Te Espero”, “Corazón Herido”, “Dónde Estás Corazón”, “Somos Novios”, “Parece que fue ayer”, “Adoro”, “Esta Tarde Vi Llover”, “Se Me Olvidó Tu Nombre”, “Son de la Loma”, “Romántico Primero” y muchas más quedaron asociadas a su nombre y a una manera de interpretar que combinaba precisión técnica con sensibilidad emocional.

Cada una de estas interpretaciones muestra una faceta distinta del artista: el bolerista íntimo, el cantor elegante, el intérprete de Manzanero, el heredero de la tradición cubana y el solista capaz de convertir una canción romántica en una pieza de memoria colectiva.

Su fortaleza estaba en la medida exacta, en la respiración pausada, en la claridad de cada palabra y en la capacidad de hacer que una canción pareciera dicha al oído.

Sus canciones no quedaron limitadas a una época: pasaron a la radio, a las serenatas, a las colecciones familiares, a los programas nocturnos y, con el tiempo, a las plataformas digitales.

El compositor mexicano encontró en la voz del cubano a uno de los intérpretes que mejor supo transmitir la delicadeza, la melancolía y la profundidad romántica de sus canciones.

Pie de foto

César Fragoso, artista-bohemio dominicano, en la Tertulia Bohemia cantando una canción de Roberto Ledesma

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