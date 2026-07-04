Primicias julio 2026: Medios de comunicacion y voces noticiosas se la jugaron en tiempos difíciles por la democracia dominicana

Por Alex Jiménez

Director de Primicias)

Hace unos días participé en una inolvidable tertulia en la Villa Mágica en Boca Chica, coincidiendo con un valioso amigo, el locutor y productor de televisión George Castillo, quien se destacó como una de las voces más importantes en Radio Popular, del Circuito Corporán.

La ocasión sirvió para recordar al inolvidable hermano y gran ser humano. empresario, Rafael Corporán de los Santos, presidente-fundador del Circuito Corporán, quien se la jugó haciendo realidad a Noticiario Popular, por donde pasaron desde 1976 cotizadas voces noticiosas, como las de Pedro Pérez Vargas, Wilfredo Alemany, Jorge Herrera, Lilín Díaz, Norma Santana, Miguel Núñez, Fernando Valerio, Reinaldo Balcácer Francis Javier, Juan Francisco Verdía Víctor Gómez, Diego Marte, Eduardo Santana, Félix Nova, Henry Frías, Héctor Olivo, Braulio Jiménez, Luis Gilberto Castro y muchas otras.

George Castillo me recordó la presentación de Noticiario Popular, que hace mucha falta a la sociedad dominicana, al igual que Noti-Tiempo, Radio Mil Informando, Radio Reloj Nacional, Cadena de Noticias, Noti Siempre Cristal y otros medios informativos de la radio dominicana. (Pie de foto, Bueno Torres, colaborador, articulista de Primicias, una de las grandes voces noticiosas de República Dominicana, ido a destiempo)

NOTI-TIEMPO-DESDE 1959

En 1956 nació Noti-Tiempo, en Radio Comercial, 1010 AM, obra histórica de José A. Brea Peña, empresario radial al que los intolerantes le cerraron la emisora en varias ocasiones.

Narra Sebastián del Pilar los aportes de Luis Armando Asunción y Darío Aracena en la fundación de Noti Tiempo, enfatizando que también estuvo en los inicios el locutor cubano Luis Acosta Tejeda, gran lector de noticias

Se ha revelado que más de 30 estaciones de radio retransmitían a Noti-Tiempo, entre estas HIN, Radio Santiago y muchas otras del país, en diferentes momentos históricos con unos impactantes titulares y un contenido abiertamente democrático, con la excepción en el tiempo de la dictadura trujillista que censuraban las noticias a difundir.

Por ese periodismo crítico y responsable, Noti-Tiempo dirigido por Juan Bolívar Díaz, se produjo el 20 de marzo de 1970 un atentado con dinamita al automóvil de Díaz Santana, intentando quitarle la vida con una trama que le fue revelada por un miembro del Servicio Secreto de la Policía en los doce años de administración balaguerista.

Radio Comercial fue victima de frecuentes atentados y el 16 de mayo de 1978 fue ocupada por militares.Siete dias despues fue desocupada, posterior al triunfo electoral del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Silvestre Antonio Guzmán Fernández.

Durante un tiempo acompañé a Iván Báez Brugal en la conducción del programa Afinando La Noticia, que se difundia en el horario de cuatro a cinco y media de la tarde de lunes a viernes por Radio Comercial y compartía con quienes elaboraban y leían el contenido de Noti-Tiempo.

Maestros de la locución como Pedro Pérez Vargas, Juan Nova Ramírez, Pedro Muñoz Batista, Lilín Diaz, Wilfredo Alemany, leyeron noticias en Noti Tiempo, de Radio Comercial

Recuerdo los aportes a Noti-Tiempo de los locutores Darío Aracena, Reinaldo Balcacer, Johnny Díaz, Daniel Díaz Alejo, Alex Salas, Miguel Núñez, Rafael Maxwell, Pedro Echavarría, Darío de Jesús, Manuel Segura, Francis Javier, Félix Nova, Alex Vargas, Magalis Santana, Braulio Marmolejos, Juan Francisco Verdía, Juan Alberto del Toro, Ray Carrión, Anibal Herrera, Bernardo Matos, Angel Franco y muchos otros cotizados locutores que pasaron por esa estación.

Noti Tiempo iniciaba con la lectura de la declaración de los derechos humanos y contaba con secciones muy seguidas por los dominicanos: Entre Líneas, Radar Noticioso , un editorial contundente y transmisiones en vivo con su unidad móvil desde el lugar de los hechos.

Entre los directores de Noti-Tiempo, Primicias recuerda a:

Eulalio Almonte Rubiera

Juan Bolívar Díaz Santana

Eurípides Herasme Peña

Nelson Sánchez

Marino Mendoza

Pedro Familia

Héctor Tineo

Victor Germán Pérez, dirigió a Noti Tiempo durante mas de diez año

Por Noti-Tiempo de Radio Comercial pasaron periodistas como Negro Martínez, Rosario Tifá, Héctor Amparo, Pedro Familia, Manuel Hernández Villeta, Manuel Jiménez, Margarita Cordero, Rafael Polanco, Antolín Montás, Marino Arias Betancourt, Victor Bautista, Ruddy Germán Perez, Máximo Manuel Pérez y muchos otros de grancalidad profesional.

RADIO MIL INFORMANDO DESDE 1962

Radio Mil Informando, Radio Mil 1180 AM, impactó desde sus inicios con las voces de José Joaquín Jiménez Maxwell, Wilfredo Muñoz y otros valiosos profesionales.

Los dominicanos se acostumbraron a la lectura de noticias en Radio Mil Informando de Joaquín Jiménez Maxwell, Bueno Torres, Fernando Valerio, Wilfredo Muñoz, Freddy Ortíz, Jhonny García, José Bejarán, Billy Reynoso, Juan Santana, Norma Graveley, Bolívar Miranda, Joe Scarfullery, Jhonny Reyes, Freddy Peguero, Tony Pérez y muhas otras voces que leían un contenido noticioso de alta calidad.

El departamento de prensa de Radio Mil Informando fue dirigido por los periodistas Victor Melo Báez, Nelson Marrero, Tony Pérez, Manuel Nova y otros. Nova fue jefe de redacción de Primicias.

El propuietario de Radio Mil, 1080 AM, Manuel María Pimentel, entregó su vida respaldando un periodismo de calidad y valiente en tiempos muy difíciles.

RADIO RELOJ NACIONAL,

Luis Armando Asunció fundó Radio Reloj Nacional en 1964 en Radio Universal, 650 AM, propiedad en ese entonces de Elis Pérez, un gran profesional de la comunicación, radiodifusor y quien ha ocupado importantes posiciones tanto en el sector público como privado.

Posteriormente, en 1965, Radio Reloj Nacional era difundido a traves de Radio Continental, 850 AM, cuyo propietario era el radiodifusor Pedro Justiniano Polanco (Pepe).

Por Radio Reloj Nacional pasaron en la lectura de noticias Pedro Perez Vargas, Jorge Herrera, Wilfredo Alemany, Lilín Díaz, Manuel A. Redondo, Luis Armando Asunción, Bueno Torres, Ray Carrión Chuterbrant, José Bejarán, Freddy Ortíz, Jessie Pepén, Claudio Toribio, y otras voces.

Esa emisora tuvo el talento periodístico de Mario Alvarez Dugan Pedro Ventura Santana, Orlando Gil, inolvidables de la élite periodismo dominicano.

Alvarez, Pedro Ventura Santana, Bueno Torres, fueron directores de Radio Reloj Nacional. En sus últimos años de vida Bueno Torres escribió en las páginas de opinión de Primicias

Bueno Torres fue director también de Noticiario Cristal.

Radio Continental contó con voces como las de Miguel Angel Herrera, Carlos Asunción y Luis Armando Asunción.

RADIO CONSTTITUCION

En 1965 Radio Constitución, narra Sebastián del Pilar Sánchez, con las voces de José Francisco Peña Gómez,Luis Armando Asunción ,Mario Báez Asunción, Plinio Vargas Matos, Rafael Moya Valdez, Pedro Muñoz Batista, Tomás Pujols Sanabia, José Antonio Núñez Fernández, Jaime López Brache, Manuel Antonio Rodríguez (Rodriguito), Pedro Pérez Vargas, Tito Campusano, Rafael Corporán de los Santos, Héctor Papi Quezada y el cantante Fernando Casado, orientaba a la poblacion sobre los sucesos de ese momento y combatía con energía la desinformación de La Voz de la OEA, una emisora dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA) que justificaba la intervención foránea en Santo Domingo».

OTROS ESPACIOS NOTICIOSOS

Otros espacios noticiosos inolvidables en la radio dominicana fueron:Radio Noticias, en la estación HIN, 1220 AM

Noticiario Cristal, con la noticia viva.

Informativo Nacional, de Radio ABC, estacióncatólica

Noti-Siempre Cristal, Radio Cristal, 710 AM

La Situación Mundial, en Ondas del Yaque, dirigido por Ramón de Luna, Santiago de los Caballeros

Radio Reporte, dirigido por Mario Rivadulla, por La Voz del Trópico , 790 AM.Rivadulla fue uno de los analistas de Primicias hasta su fallecimiento.

Cadena de Noticias, Radio Central

Mundo Noticias, en Radio Libertad, Santiago de los Caballeros

Noticiario Cordillera, por Radio Cordillera, que antes era Radio Santo Domingo., dirigido por Joaquin Jiménez Maxwel, 760 KHZClarín Informativo

Noticias HIJB

Noticias en Radio Universal, con la lectura de Miguel Susana, Keny Polo, Manuel Segura y otras voces que pasaron pór ese medio.Primicias recuerda los aportes de Robert Vargas, quien dirigió las noticias en Radio Universal, siempre una tribuna abierta a todas las corrientes del pensamiento.

PERIODISTAS QUE HICIERON GRANDES APORTES EN NOTICIARON RADIALES:

Sebastián del Pilar, historiador-investigador, un gran colaborador de Primicias, resalta los aportes de Bonaparte Gautreaux Piñeyro , Radhamés Gómez Sánchez en La Historia de la Noticia, a traves de Radio Comercial

Anibal de Castro, en Radio Cristal

Guarionex Rosa, quien dirigió Radio Noticias, de Radio HIN

Radhamés Gómez Pepín, dirigiendo a Noticiario Popular

Víctor Melo Báez, en la dirección de Radio Mil Informando

Pedro Ventura Santana, dirigiendo a Radio Reloj Nacional. Durante años Ventura Santana formó parte la Tertulia de los Martes en el Restaurant Vizcaya, en la avenida San Martín

Eulalio Almonte Rubiera, dirigiendo a Noti-Tiempo, en Radio Comercial y en la Historia de la Noticia

Juan Bolívar Díaz Santana, en Noti-Tiempo, de Radio Comercial

Eurípides Herasme Peña con sus editoriales en Noti-Tiempo

Bonaparte Gaureaux Piñeyro en Radio Comercial

Marino Mendoza, en Noti-Tiempo, de Radio Comercial

Mireya Castillo, dirigió Clarin Informativo, de Radio Clarín

Pedro Familia, en Noti Tiempo, Radio Comercial

Manuel Severino, gran periodista, hizo aportes desde Radio Comercial y ocupó la jefatura de redacción de Noti-Tiempo

Manuel Antonio Grasals (Toñito), tanto en RadioMil Informando como en Noti-Tiempo, de Radio Comercial

Dania Goris, dirigió a Noticiario Popular, del Circuito Corporán

Radhamés Gómez Sánchez, dirigió Cadena de Noticias

Tony Pina, Patricia Arache, dirigieron a Noticiario Popular

Gráficas Históricas importantes compartiendo con el maestro Juan Bolívar Díaz Santana, en su reciente viaje desde México a la República Dominicana para poner en circulación un libro que narra su historia en el ejercicio de la comunicación.

(Encuentro con Daddy Romero, caricaturista de Primicias, y Ercilio Veloz Burgos, voz con valiosos aportes a la democracia dominicana.

Con Saúl Pimentel analizando el papel de los medios de comunicación en defensa de la democracia

Con Ramón Colombo, quien desde la prensa escrita y la radio siempre aporta a favor de la libertad de expresión y difusion del pensamiento.

Con Eulalio Almonte Rubiera, EPD, quien enfrentó la represión y atropellos contra la prensa dominicana dirigiendo con mucho valor a Noti-Tiempo, en Radio Comercial.Lalo Almonte Rubiera participaba en tertulias del periódico Primicias y siempre narraba lo ocurrido en el período 1966-1978.

Con Carlos Batista Matos, quien en un encuentro con Primicias resaltó el papel de la radio en la democratización del país.

Con Ivonne Ferreras, periodista valiente enemiga de la censura y el silencio, quien ejerció en Radio Comercial y Radio Popular. Compartimos en el Matutino de Galaxia y en la Peña Popular, del Circuito Corporan grandes aportes a la democracia dominicana. También compartimos en el periódico El SOL.

Roque Zabala, compañero de promoción en la Escuela de ComunicaciónSocial de la UASD siempre valora de su experiencia profesional en Radio Radio.

Con Rafael Fafa Tavaeras, quien expone sus ideas a través de espacios radiales y de televisión.

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