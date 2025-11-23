- Publicidad -
Carlos Bonilla asegura déficit habitacional en RD asciende a 1.4 millones de viviendas

El ministro señala que miles de familias aún viven en condiciones de vulnerabilidad

PRIMICIAS DIGITAL23 de noviembre de 2025
SANTO DOMINGO.– El ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, reveló que el país enfrenta un déficit habitacional de gran magnitud, el cual supera el millón de viviendas y continúa impactando a hogares en situación de vulnerabilidad.

Aquí el déficit es de 1.4 millones de viviendas”, afirmó durante su participación en Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

El funcionario explicó que esta brecha no solo se refiere a la falta de nuevas unidades, sino también a la cantidad de hogares en condiciones precarias. Señaló que miles de familias continúan viviendo en estructuras deterioradas, pisos de tierra y ambientes inseguros.

“Cuando llueve se le enloda la casa, los niños se enferman”, indicó, al describir los efectos directos de estas condiciones.

Intervenciones del MIVED 

El ministro informó que la institución ha intervenido 75,000 viviendas en los últimos años, entre nuevas construcciones y reparaciones. Dijo que, aunque representan un avance, solo equivalen al 0.5 % del déficit total.

“20,000 viviendas nuevas y 55,000 viviendas reparadas; eso representa un 0.5% del déficit”, señaló.

Bonilla agregó que el MIVED también ha concluido 24 centros hospitalarios, 1,350 camas, varias universidades regionales y la primera etapa de la cárcel de Las Parras, destinada a reducir la sobrepoblación carcelaria, la cual calificó como “una emergencia nacional”.

Asimismo, afirmó que el Gobierno ha ejecutado alrededor de RD$60,000 millones en proyectos de vivienda, infraestructura social y edificaciones públicas en los últimos cinco años, inversión que, según dijo, busca mejorar las condiciones de vida de las familias de menores ingresos.

