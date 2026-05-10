Primicias mayo 2026, actualidad en RD y el mundo, sondeos y encuestas, repudio a licencias de conducir de dos años, choque interno en PLD por candidatura presidencial; un robo millonario, comidilla iniciando una nueva semana, partidos disgustados por reducción de fondos públicos, temas económicos, temática variada

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Sondeos y encuestas en este 2026, un choque interno por la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una expresión de que «no puede ser un penco», los crecientes reclamos al gobierno para que que revisen los dos años para las licencias de conducir de personas mayores de 65 años, Gonzado Castillo muy activo a lo interno del PLD buscando la candidatura presidencial por el partido morado, un nuevo choque del presidente Donald Trump con Irán, el legado del doctor José Francisco Peña Gómez resaltado por el presidente Luis Abinader, el paro pacífico de jueces convocado para el 21 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales, dos presuntos delincuentes muertos en un alegado intercambio de disparo en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste; dos personas fallecidas en un accidente de tránsito en Bávaro, la entrega del remozado Club Los Cachorros por el presidenteLuis Abinader, la comidilla del arranque de semana: el sonado caso del ex empleado privado que robó RD$ 60 millones a cuentas de una una institución bancaria del país, el otorgamiento de licencias solo por dos años a personas envejecientes criticada por el magistrado José Alejandro Vargas, quien advierte que es «discriminación», nuevos títulos de propiedad entregados por el presidente Luis Abinader en el sector Nuevo Santo Domingo Savio, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo en una nueva semana.

OTROS TEMAS

Se cumplieron 28 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez

Los reclamos del papa León XIV para que cese la violencia en el mundo

La alcoholemia en un operativo de la DIGESETT

Un supuesto cabecilla de una banda en Boca Chica abatido por la Policía

La muerte de un sargento y dos presuntos delincuentes en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte

Actos de recordación al líder perredeísta José Francisco Peña Gómez

Reclamos contra el creciente ruido en el país

Carolina Mejía hablando de la necesidad que tiene el país de tener una presidenta de la República

La muerte de tres personas en supuestos intercambios de disparos con policías

Un brote de hantavirus abordado en cables internacionales

El rechazo del presidente Donald Trump a una respuesta de Irán

El motoconcho, otra fuente de ruidos

La muerte de una persona por la Policía en Boca Chica vinculada a una red criminal

Preocupación por la oscuridad en en la Autovía del Este

La exigencia en Santiago de los Cabaleros de una convención transparente en el PRM

ECONOMIA

El país repleto de comida importada, hay que preservar la producción nacional

La enérgica advertencia de COPARDON de que la reforma laboral debe garantizar la sostenibilidad del empleo

La recaudación de RD$ 116, 555.9 millones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el mes de abril

El dinamismo económico que trae el Día de las Madres en mayo

Los reclamos de la comunidad de Las Galeras, Samaná

La inflación que genera el incremento de los precios de los combustibles

Una estación clandestina de combustibles desmantelada en San Juan

Los ataques de la oposición al gobierno por la reducción de fondos

Un brote de norovirus en un crucero

Las medidas de sanidad vegetal en Elías Piña

La urgente necesidad del mantenimiento que necesitan muchas obras construidas con fondos públicos

El cierre de negocios en la Zona Colonial y otros puntos del país

Los reclamos de rehabilitación de las calles del sector La Castellana, Distrito Nacional

La inversión en obras públicas anunciada por el ministro Ito Bisonó

Las pérdidas de los productores agricolas de Constanza

Los pro y contras de las medidas anticrisis del gobierno

La advertencia de Irán de que responderá a un despliegue militar en el estrecho de Ormuz

La inversion del gobierno de RD$ 54 millones en el remozamiento del Club Los Cachorros en Cristo Rey

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