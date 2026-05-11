Pro Consumidor lanza operativo por el Día de las Madres para frenar engaños y vigilar las ofertas en los comercios

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) activó un amplio operativo nacional con motivo del Día de las Madres, con el objetivo de combatir la publicidad engañosa, garantizar la transparencia en las ofertas y reforzar la vigilancia en el comercio, tanto físico como digital.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, informó que esta jornada incorpora un enfoque más riguroso, preventivo e integral, alineado con las mejores prácticas en protección al consumidor.

Explicó que el operativo incluye monitoreo constante de plataformas digitales, verificación anticipada de promociones y orientación directa a los ciudadanos para evitar fraudes y abusos.

“Estamos intensificando la supervisión no solo en establecimientos tradicionales, sino también en el entorno digital, donde hoy se concentra una gran parte de las ofertas”, enfatizó.

Alcántara advirtió que la institución actuará con firmeza ante cualquier irregularidad y no permitirá discrepancias entre lo anunciado y lo que realmente recibe el consumidor, en una de las fechas comerciales de mayor movimiento del año.

Dijo que el despliegue contempla una brigada de las áreas de Análisis de Publicidad y Precios, Buenas Prácticas Comerciales e Inspección, que estarán verificando que los comercios cumplan con la colocación visible de precios, la veracidad de las promociones y el respeto a las condiciones ofertadas.

Asimismo, el funcionario adelantó que se realizarán jornadas de levantamiento y comparación de precios en electrodomésticos, artículos del hogar, servicios y otros productos de alta demanda durante la temporada, como parte de una estrategia de vigilancia activa del mercado.

De igual forma, señaló que se ofrecerán orientaciones de consumo a través de su plataforma digital, poniendo a disposición de los consumidores comparativos de precios actualizados en su portal web y redes sociales, con el objetivo de fomentar decisiones de compra más informadas y responsables, siguiendo modelos implementados en la región.

Alcántara destacó, además, que este tipo de acciones buscan equilibrar el mercado sin afectar la dinámica comercial, promoviendo el cumplimiento voluntario de la normativa vigente, en especial la ley 358-05 sobre protección de los derechos del consumidor.

“El enfoque de Pro Consumidor es preventivo y educativo, queremos que los proveedores actúen con responsabilidad, pero también que los consumidores conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos en momentos de alta actividad comercial como este”, indicó finalmente.

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