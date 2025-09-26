Capitán dominicano de aviación en USA lanza canal de YouTube dedicado a la enseñanza

NUEVA YORK.- Con más de 25 años de experiencia en la cabina de mando, el capitán de aviación dominicano en Estados Unidos, Eric Rodríguez, anunció oficialmente el lanzamiento de su canal de YouTube, @CaptainRodriguez, un espacio creado para informar, educar y compartir datos sobre el fascinante mundo de la aviación.

El canal abordará temas de gran interés para pasajeros y entusiastas de la aviación, entre ellos: La turbulencia aérea: qué es, cómo se maneja y qué deben saber los viajeros.

Asimismo, volar en temporada de huracanes: los desafíos y protocolos de seguridad en condiciones extremas. Otros aspectos técnicos y curiosidades del día a día en la industria aeronáutica.

«Hemos creado, indica el capitán Rodríguez, un espacio para informar y presentar datos sobre este fascinante mundo de la aviación”, expresa durante el anuncio.

Trayectoria y compromiso: Rodríguez nació en Santiago, RD, y creció en NYC, donde inició su camino en la aviación. Con más de dos décadas de experiencia profesional, ha acumulado miles de horas de vuelo en diferentes aeronaves y actualmente se desempeña como capitán en aerolíneas comerciales de renombre.

Además de su carrera en la aviación, forma parte de la directiva de varias organizaciones, entre ellas: Consejo de Capitanes; Dominican Pilots Abroad (DPA); Colaborador activo del programa “Quiero Ser Piloto”, que impulsa a jóvenes dominicanos de bajos recursos a seguir sus sueños de convertirse en pilotos.

Un canal con propósito: El proyecto digital del capitán Rodríguez no solo busca entretener, sino también educar y desmitificar aspectos técnicos de la aviación, llevando conocimiento accesible tanto a viajeros frecuentes como a quienes sueñan con volar profesionalmente.

El canal ya está disponible en YouTube bajo el nombre @CaptainRodriguez y se perfila como un espacio clave para quienes desean acercarse, de manera clara y confiable, a los temas de seguridad, tecnología y cultura aeronáutica.