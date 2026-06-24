Cámara de Diputados realiza Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público: representación y partidos políticos

Distrito Nacional, RD.- La Cámara de Diputados inició este martes el Máster Derecho Constitucional y Derecho Público: representación y partidos políticos, dirigido a legisladores y colaboradores de la institución.

Durante la maestría, el profesor José Luís García Guerrero, de la Universidad de Castilla de la Mancha de España, expresó que en la democracia la minoría partidaria contribuye a influir en la mayoría.

En la primera cátedra impartida en el Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa del órgano legislativo (IDPAL), destacó la importancia de la democracia representativa.

En ese sentido, explicó que se trata de elegir a un representante que pueda crear el vínculo directo con los representados.

Asimismo, García Guerrero, manifestó que si los partidos políticos no parten de la prioridad de la representación, la democracia les será imposible.

Con este Máster, que será impartido los días martes 23 y miércoles 24 de junio, de 4:00 de la tarde a 8.00 de la noche, culmina el programa formativo de la maestría, constituyendo la última experiencia docente presencial antes de la conclusión oficial de este proceso académico.

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