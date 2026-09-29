Medina, Rojas Jr., Adames y Núñez lideran integraciones entrenamientos Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El derecho Adonis Medina, el jardinero Mel Rojas y los infielders Cristhian Adames y Gustavo Núñez lideraron las integraciones de este lunes de los Tigres del Licey que se celebran en las instalaciones de los Azulejos de Toronto, en Baseball City, Boca Chica, al este de la República Dominicana.

Medina, de 29 años, viene de una superba temporada con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol con quienes realizó 15 aperturas, dejando marca de 8-2 con 2.86 y WHIP de 1.13, en un circuito cuya efectividad colectiva es de 5.09 y el WHIP es de 1.50 con una excelente proporción de 22 boletos y 77 abanicados.

Por su parte, Rojas Jr. Viene de ser el líder en dobles conectados entre los jugadores dominicanos que vieron acción en dicho circuito (25) fijando promedio de .294 con .388 de OBP, SLG de .550 agregando 17 cuadrangulares con 65 carreras remolcadas y 66 anotadas con .939 de OPS.

Adames, un veterano de 34 años, viene de ostentar un robusto promedio de .330 con .423 de OBP, despachando 10 cuadrangulares, 29 dobletes, tres triples, 68 carreras impulsadas con .918 de OPS en 93 partidos de serie regular, en una temporada en la que disparó un total de 112 indiscutibles.

De su lado, Núñez, de 38 años, bateó .321 con 24 extrabases, OBP de .350, agregando 30 bases robadas en 35 intentos y un total de 122 imparables en 90 compromisos. Además, se sumaron el infielder Axel Sánchez, el lanzador zurdo Ángel Perdomo y el derecho Elison Joseph.

Los entrenamientos del conjunto azul están siendo dirigidos por Carlos Lugo, encargado de planificación de juego, quien asume esas nuevas funciones luego de desempeñarse la temporada pasada como coach de control de calidad. También le acompañan los entrenadores José Umbría, Fidel Peña, Alexis Candelario, Manny Aybar, Silvestre Campusano, César Cabral y Vladimir Pérez.

La temporada 2026-27 de la Lidom arranca el próximo 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.

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