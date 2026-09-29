Navarro, Marmolejos y Hernández entre nuevas integraciones

BOCA CHICA.- En su cuarto día de entrenamientos en la academia de los Yankees de Nueva York, los bicampeones Leones del Escogido recibieron las integraciones de los inicialistas Yamaico Navarro y José Marmolejos, además del jardinero Elier Hernández.

Asimismo, el equipo rojo vio por primera vez en sus prácticas al cotizado prospecto de los Mets de Nueva York, Elián Peña, a quien seleccionaron en la primera ronda del Sorteo de Novatos 2026, así como al lanzador José Miguel Rodríguez, también un producto del Draft de este año.

Navarro, de 38 años, viene de una temporada en la que disparó 6 jonrones, remolcó 26, pegó 9 dobles, anotó 20 carreras y bateó .282 con .873 de OPS, en 42 partidos de serie regular. También ganó el premio «Guante de Oro» en la primera base.

Marmolejos, de 33 años, guardó lo mejor para el Round Robin, etapa en la que remolcó 11 carreras en 17 juegos que incluyeron 4 dobles, 7 anotadas y .787 de OPS, además de average de .276.

Al igual que Navarro y Marmolejos, Hernández también formó parte del equipo campeón 2025-26. En el verano estuvo con el equipo Caliente de Durango en México, donde disparó 16 vuelacercas, empujó 66, con un promedio de bateo de .272 y un OPS de .881.

Los 18 veces campeones nacionales retomarán sus prácticas este martes a las 9:00 de la mañana

Visited 1 times, 1 visit(s) today